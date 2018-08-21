«70-80% приходящих на Курбан-Байрам в Москве — мигранты»

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-21T01:47:25+03:00

Накануне одного из главных мусульманских праздников «КП» спросила у публицистом Егора Холмогорова, почему слишком массовое отмечание этого события в столице встречает непонимание у части москвичей

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С раннего утра 21 августа в центре Москвы перекрывают улицы. Толпы людей, многие из которых почти не говорят по-русски, едут с первым поездом метро в Соборную мечеть на проспекте Мира. Это один из самых почитаемых среди мусульман праздников — Курбан-Байрам. Но отчего же среди других жителей столицы он порой вызывает напряжение? И нужны ли «Златоглавой» новые мечети? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал историк и публицист Егор Холмогоров.

«МЯГКО ГОВОРЯ, НЕПРИВЫЧНО»

Чесноков: — Егор Станиславович, что так и не так с Курбан-Байрамом в Москве?

Холмогоров: — Мне не понятно следующее. Всё-таки Россия уже больше тысячи лет, с 988 года, существует в качестве страны христианской и православной. И поколебать эту цивилизацию не смогло ничто, даже большевистский период с расстрелами священников и взрывами храмов. А сегодня, когда пространство наших городов, в большинстве своём выросших в той же системе координат (другое название Москвы — «Златоглавая» из-за сотен маковок церквей) превращается в арену слегка нарочитых ритуалов другой религии, то это, мягко говоря, непривычно.

Чесноков: — Но в составе России есть регионы, где преобладает и мусульманское население.

Холмогоров: — Безусловно. И там эти обычаи выглядят абсолютно органично. Если где-то в Татарстане посреди села собираются люди, устраивают праздник, скачки, режут барашков, то это их полное право (хотя и здесь не ясно, в какой мере это именно религия, а в какой — культурная традиция). Но когда баранов приносили в жертву на улицах наших мегаполисов — что этим хотят сказать? Что публичное торжественное убийство живого существа — это нормально? У многих горожан это может вызвать шок.

ЖЕРТВА МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОЙ

Чесноков: — В основе Курбан-Байрама — история Авраама (по-арабски Ибрагима). Он хотел принести в жертву собственного сына, но Ангел Божий отвёл его занесённую с ножом руку, и вместо человека был убит ягнёнок. Разве мусульмане и христиане трактуют ветхозаветное предание по-разному?

Холмогоров: — Для христиан ягнёнок, предложенный Богом вместо сына Авраама, — это не какое-то реальное животное, а символ. Это Христос, Спаситель мира, которого называют «Агнец Божий». Он взошёл на крест, приняв на себя все грехи человечества. Что для христиан уже исключает необходимость любых других кровавых жертвоприношений. Однако когда в мир, выросший в подобной христианской традиции, неожиданно возвращается эта старая практика, возникает некоторое напряжение. И власти Москвы в последние годы совершенно правильно это запретили.

Звонок радиослушателя: — Я русский, родом из Узбекистана, там христиане живут в мире с мусульманами, те даже о наших церквях заботятся.

Чесноков: — В Грозном тоже православный храм мусульмане помогли возродить.

Холмогоров: — В мусульманском мире есть авторитетные люди, как Рамзан Кадыров, которые умеют слышать аргументы и противоположной стороны. Например, недавно умер в колонии Юсуп-Хаджи Темирханов — осужденный за убийство полковника Юрия Буданова. В Чечне его попытались сделать национальным героем, на Кадыров после некоторого колебания такую героизацию осудил.

ХВАТАЕТ ЛИ МЕЧЕТЕЙ

Чесноков: — Мы от Курбан-Байрама далеко ушли. Ведь в чём проблема? Перекрытия улиц, многотысячные толпы, давка… Кто-то на этом фоне говорит, что в Москве просто не хватает мечетей и их нужно больше...

Холмогоров: — Не совсем так. 70-80% приходящих на Курбан-Байрам к мечетям в Москве — мигранты, зачастую исповедующие совершенно иные, нетрадиционные для России формы ислама. Как эти люди здесь очутились? Если бы миграционная политика была более сбалансированной, проблема переполненности мечетей не стояла бы столь остро.

Чесноков: — Кстати, накануне Курбан-Байрама в Чечне боевики-подростки в возрасте от 11 до 17 лет одновременно совершили несколько терактов. Это совпадение?

Холмогоров: — Традиционный ислам находится под очень серьёзным давлением псевдоисламского фундаментализма, когда молодёжи внушают, будто «истинная вера» заключается джихаде против «неверных». Большую часть XX века значительная часть российских мусульманок прекрасно обходилась без хиджабов и бурок. Сейчас эту «униформу» женщинам чуть ли не насильно навязывают. То же с Курбан-Байрамом: ранее публичные жертвоприношения были не распространены даже в мусульманских районах нашей страны.

Чесноков: — В любом случае, к иной религии надо быть терпимым.

Холмогоров: — Полностью согласен. Но давайте и мы, русские и православные, будем яснее подчёркивать свои цивилизационные отличия и свой культурный код.

СПРАВКА "КП"

Cогласно последней переписи населения 2010 года, этносы, традиционно исповедующих ислам - татары, азербайджанцы, узбеки, таджики, чеченцы, казахи - совокупно составляют лишь 2,6% населения Москвы. Но вместе с мигрантами их численность оценивается в более 1 миллиона. А вместе с Подмосковьем - до 2 миллионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К мечетям в столице соберутся 250 тысяч мусульман

- Ежегодно не менее 250 тысяч верующих приходят на праздничные молитвы в Москве. А в Московской соборной мечети – больше 100 тысяч людей. Сейчас ожидается такое же количество мусульман на праздновании в столице, – рассказали в Совете муфтиев России. - Для жертвоприношения на Курбан-байрам в Московской области организованы 13 площадок. Это фермы. Верующие туда приезжают, платят деньги за барана, а дальше либо сами, по желанию, перерезают барану сонную артерию, либо заклание делают работники.

Курбан-байрам знаменует окончание хаджа. Дата Курбан-байрама определяется по мусульманскому лунному календарю и каждый год меняется. В этом году праздник выпадает на 21 августа.