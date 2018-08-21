Массовое отравление в Котельниках: 23 строителя попали в больницу, один погиб

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-21T11:41:17+03:00

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Вечером 20 августа со строительной площадки в подмосковных Котельниках поступил звонок в экстренные службы. Как выяснилось, рабочие - все граждане Узбекистана - после очередного приёма пищи почувствовали себя плохо. К несчастью, «скорую» вызвали слишком поздно, спустя двое суток после появления первых симптомов. Видимо, пострадавшие недооценили тяжесть отравления, либо руководство стройплощадки не хотело предавать инцидент огласки, так как у мигрантов не было всех необходимых документов. В результате один человек - 33-летний мужчина скончался ещё до приезда врачей.

- В результате происшествия пострадали 26 человек, из них 23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. - Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда медиков. На месте ЧП было задействовано семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф.

Делом уже заинтересовались следователи, проводится проверка.