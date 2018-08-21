Московские кондитерские фабрики получают сертификаты по требованиям кашрута и халяль

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-21T13:32:02+03:00

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Сегодня, 21 августа, на заседании президиума правительства Москвы столичным промышленным предприятиям добавили льгот и субсидий на развитие производства.

- Сегодня принимаем важные решения для поддержки промышленных предприятий Москвы, - сказал мэр Сергей Собянин. - В частности, практически на 40 процентов увеличиваем компенсацию по лизинговым платежам. Почти в два раза поднимаем выплату процентов за кредит. Кроме того, увеличиваем перечень оборудования, по которому выдаётся компенсация. Ещё несколько решений связаны с экспортом продукции важнейших отраслей Москвы. К примеру, предполагается компенсировать транспортные расходы экспортеров, а также компенсировать часть затрат на патентование и сертификацию экспортной продукции.

Во время обсуждения новых льгот о своём опыте оформления сертификатов на конфеты, вафли и шоколад рассказали столичные кондитеры.

- Мы испытываем трудности на экспортных рынках, где действуют транснациональные компании и чувствуется серьёзная конкуренция, - признался Алексей Носенко, исполнительный директор холдинга "Объединённые кондитеры". - Поэтому стараемся использовать дополнительные возможности. В частности, мы столкнулись с проблемой адаптации нашего ассортимента для других стран. И для выхода на рынок Израиля три московские фабрики "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" получили сертификат на продукцию согласно требованиям кашрута. А для завоевания рынка мусульманских стран, который насчитывает 1,5 миллиарда покупателей, еще на трёх наших фабриках проводим сертификацию халяль.

Теперь на готовую кошерную продукцию московских кондитерских фабрик ставится специальная маркировка (список таких товаров можно увидеть на сайте холдинга - с пометкой "кошерная продукция"). К примеру, среди них - знаменитые конфеты батончики "Рот Фронт", конфеты и печенье "Коровка", шоколад "Вдохновение".

По решению столичных властей такие предприятия, как кондитерские фабрики "Объединённые кондитеры", теперь могут рассчитывать на бюджетную поддержку в виде субсидий на возмещение затрат при получении патентов и сертификатов, на транспортировку товаров за пределы России. Максимальные суммы компенсаций на сертификаты составят 3 миллиона рублей, а на доставку каждой партии товаров - до 100 процентов, но в объёме - не более 20 процентов от стоимости всей партии товаров.

Помимо этого, промышленным предприятиям столицы увеличили субсидии на покупку отечественного оборудования.

Сегодня же на заседании в мэрии учредили ежегодный конкурс для столичных предпринимателей "Прорыв года". С такой просьбой ранее обратились к городским властям московские предпринимательские организации. В конкурсе смогут участвовать малые и средние предприятия Москвы. Победителей будут выбирать в семи номинациях. К примеру, "Молодой предприниматель года" для участников в возрасте до 35 лет, "Почётный стартап года" для участников в возрасте после 55 лет и "Мама - успешный предприниматель года" для тех компаний, где бизнес создан и управляется женщиной.