2018-08-21T13:46:41+03:00
Общество

Навигация московского метро: названия старые, таблички новые

В подземке постепенно меняют указатели и схемы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новая табличка у входа на станцию столичного метро.Новая табличка у входа на станцию столичного метро.Фото: Алиса ТИТКО
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О московском метро говорят с восхищением приезжие, горожане привыкли к комфорту, а сотрудники подземки никогда не стоят на месте и внедряют новинки. В ближайшее время заменят старые указатели (название станции и график ее работы) и схемы в подземке. А все потому, что метро стремительно растет, а пассажирам нужно с легкостью ориентироваться на станциях, определять верный маршрут, без труда находить нужные выходы из метро.

- До конца августа заменят указатели на 185 станциях. Они выполнены в стилистике бренда «Московский транспорт». Всего изготовили свыше 340 табличек — по одной для каждого из входов в подземные или надземные вестибюли, - сообщили на сайте mos.ru. - На указателях изменился шрифт — он стал более четким, его легче увидеть издалека. Увеличился и размер табличек.

В ближайшее время эту и другие устаревшие таблички сменят новыми. Фото: Алиса ТИТКО

В ближайшее время эту и другие устаревшие таблички сменят новыми.Фото: Алиса ТИТКО

На станциях столичного метрополитена уже разместили более 60 тысяч новых элементов навигации — это световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. Кстати, информацию на лайтбоксах (светящихся элементах навигации) и указателях дублируют на английском языке — это сделано не только ради ЧМ по футболу, но ради всех иностранных туристов. На указателях также появляются социальные и туристические объекты, крупные торговые и развлекательные центры. Оставлять свои пожелания по изменению навигации можно в разделе «Обратная связь» единого транспортного портала.

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