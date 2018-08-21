"Женщина на грани суицида": подробности трагедии в Подмосковье, где малыш задохнулся в запертой мамой машине

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-21T15:42:29+03:00

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Трагедия, разыгравшаяся в понедельник в подмосковном Ступино, не укладывается в голове, хотя подобные случаи происходят ежегодно. Около полудня у проходной завода стеклопластика – одного из крупнейших предприятий города, припарковалась легковушка Kia Cerato. 35-летняя Олеся Елецкова, приехавшая устраиваться фасовщицей, рассчитывала уложиться за полчаса. Сына – пятилетнего Олежку оставила в машине, чтобы никуда не сбежал. Закрыла двери и окна, да еще и пристегнула мальца: так, мол, надежнее. В 11.35 женщине выдали пропуск и пустили на территорию. Но сначала пришлось ждать начальство, потом сидеть в очереди…

- В итоге мать отсутствовала 2 часа 50 минут, - рассказывает наш источник в правоохранительных органах. – Говорит, ей показалось, прошло минут 40, и она даже подумать не могла, что закрывать ребенка опасно. Но машина стояла на солнцепеке и страшно раскалилась. Когда женщина открыла дверь и увидела, что случилось с малышом, она упала в обморок.

Погибший Олег был единственным ребенком в семье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Температура в салоне поднялась под 60 градусов, уже через 20 минут воздуха стало катастрофически не хватать, ребенок начал задыхаться. От адской духоты малыша вырвало, он потерял сознание. Сначала следователи думали, что ребенок захлебнулся, но судмедэксперт установил, что смерть наступила от общего перегрева.

- Семья полная, абсолютно адекватная, - продолжает наш собеседник. – Папа работает в Москве, оба непьющие, нормальный достаток. Мама раньше трудилась на бетонном заводе, но потом засиделась в декрете. За день до трагедии мальчишке исполнилось пять лет, женщина решила, что пора на работу. Сын был их единственным ребенком. Что творилось с матерью на месте трагедии, страшно рассказывать. Ее буквально отдирали от тела, от машины, от асфальта. Четыре раза вызывали скорую. Женщину до сих пор даже не допросили, она под таблетками, под присмотром родственников. Все время твердит о суициде, ее одну ни на секунду не оставляют.

Завтра семья похоронит погибшего ребенка. А после родителей позовут на допрос.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - пояснили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области. – Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Но как говорят эксперты, подобные дела почти никогда не заканчиваются реальным сроком. Если потерпевшим будет признан отец мальчика, в суде он может снять все претензии к супруге.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Артур Давыденко, спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112»:

- Закрытая машина под лучами солнца превращается в душегубку, раскаленную консервную банку. Только представьте: если на улице температура +20С, то в автомобиле через 30 минут - +36С, через час - +46С. Сколько бы ни было за окном, через полчаса температура повышается на 16 градусов, через час – на 26. А у пятилетних детей организм перегревается в три раза быстрее, чем у взрослых. Но детей опасно оставлять в авто и на морозе: уже через 20 минут температура в машине сравняется со значениями на улице, и ребенок может погибнуть от переохлаждения. Запомните: детей никогда нельзя оставлять в машине!

ВАЖНО!

Если вы заметили запертого в машине ребенка, немедленно звоните в полицию – 02 или 112 с мобильного. С 2017 года в России приняты поправки в ПДД, запрещающие оставлять детей одних в транспорте во время парковки. Наказание – от штрафа до уголовки: за оставление в опасности могут упечь за решетку на год.

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