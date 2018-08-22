Сестры Хачатурян согласились пройти исследования на полиграфе

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-22T13:22:43+03:00

Адвокаты сестер заявили, что их показания настолько ужасны, что порой даже не поддаются пониманию

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- Сейчас девушки дают показания повторно, - объяснил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин на пресс-конференции. - Дело передано в ГУ СК РФ, самый высший орган. И следователь решил самостоятельно все еще раз проверить. Не только по обстоятельствам 27 июля, но и про всю сознательную жизнь сестер Хачатурян. То есть не только само происшествие, но и его причины. А их жизнь абсолютно нетипична для жизни школьниц-москвичек. Настолько, что даже требуется участие психолога. Чтобы узнать, не придумывают ли они. Специалисты подтверждают - все правда.

Адвокаты сестер Хачатурян во время пресс-конференции.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Адвокаты заявили, что все три сестры дали согласие на исследование на полиграфе:

- Это безусловно снимет все вопросы и у следствия, и у общества.

Защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин заявил, что считает инкриминируемую девочкам статью 105. ч. 2 не соответствующую их преступлению.

- Это была необходимая оборона. Которая случается не только непосредственно в процессе нападения, но когда это нападение неменуемо.

Многие задаются вопросом, почему сестры никуда не обращались за помощью.

- Неоткуда было ждать помощи. Школа пыталась разобраться, но не смогла. Социальные службы самоустранились. Полиция не вмешалась. Девочкам же с самого детства внушалось, что у отца везде связи. А сами они жертвы домашнего тирана, которого жутко боялись.

Сейчас все три сестри содержится в СИЗО 6 в Печатниках.

- Несмотря на то что в СМИ муссируется тема, что якобы девочки были неопрятны и вообще отличались развязным поведением, сотрудники УФСИН напротив заметили, что они вежливые, послушные и очень аккуратные, - говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Я был у них в камерах. Постели аккуратно заправлены, везде чисто, вещи аккуратно разложены. Так, что даже тюремщики удивлены.

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