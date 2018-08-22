«DELETED - значит ты удален»: совершивший суицид 11-летний мальчик состоял в группах-невидимках в соцсетях

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-22T19:43:09+03:00

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«Комсомольской правде» стали известны подробности трагедии в Балашихе, где утром покончил с собой 11-летний Святослав Ч. К 8 утра его мама Юлия, как обычно, ушла на работу – женщина трудится младшим воспитателем в одном из местных детских садов.

- Около 10.30 ей на мобильный позвонила мама, то есть бабушка Святослава, - рассказали «КП» в дошкольном учреждении. – После этого Юля поднялась к начальству, сказала: «Меня на сегодня надо кем-то заменить, мой сын погиб». Она была не в себе, в глубоком шоке. Стала по лестнице спускаться к выходу и упала в обморок, пришлось откачивать. Коллеги вызвали ей такси и проводили домой.

По словам сотрудников детсада, женщина всегда была на хорошем счету – доброжелательная, спокойная, всегда готовая помочь. Коллеги знали, что с мужем Родионом она разошлась, но в подробности личной жизни воспитательница никого не посвящала. Ее сын Святослав несколько лет назад выпустился из этого садика: о нем в учреждении тоже говорят только хорошее. Никакой гиперактивности, нервных тиков – ничего странного за ребенком не замечали. Даже зная о предсмертной записке, Юлины коллеги отказываются верить, что мальчик совершил суицид.

На странице 11-летнего Святослава «ВКонтакте» - шесть виртуальных друзей (в том числе мама), около 40 фотографий. Большинство – картинки из виртуальных игр. Мальчик увлекался всевозможными стрелялками: вот он в обличии великого воина побеждает монстров, постоянно прокачивая своего героя до нового уровня. Вот проходит турниры, спасая чародеек своего королевства. Всего ребенок был подписан на 17 групп - от безобидных «Смешариков» до кровопролитных войнушек. Японские аниме, корейская поп-культура, виртуальные фермы… Самые подозрительные в этом списке – два закрытых сообщества с одинаковыми названиями DELETED (в переводе с английского - удален). В одном – более 52 000 участников, в другом – 149 000. Мы отправили запрос на вступление в эти группы, но пока так никто и не ответил.

Герой-монстр в стрелялке в ВК на странице мальчика

- Странные страницы – там все пусто, админ удален. Никакой активности в ленте нет, может, все в личке, - поделился с «КП» один из подписчиков. – Я даже не знаю, как туда попал, скорее всего, кто-то пригласил, и я добавился, не глядя.

Поиск в «ВК» выдает более 20 тысяч (!) групп с таким названием, довольно многочисленных: от 5 до 200 тысяч подписчиков. Открытых сообществ – единицы, и на первый взгляд абсолютно непонятно, что в них происходит. В одних – странные объявления «Мы переехали, все обновления будут доступны здесь» - и никаких обновлений. В других – легкомысленные картинки-мемы. В третьих – абсолютная пустота. А есть и вовсе зловещие послания: «Я вернусь. Но не сейчас. Вы еще обо мне услышите. Спасибо, что были со мной. Берегите друг друга».

В той же соцсети – масса странных сообщений от пользователей:

- Что делать, когда на твоей странице написано DELETED вместо имени и фамилии???

Даже зайти на нее не могу...

- У меня с этим DELETED 5 диалогов. Во всех он пишет: «Привет» и дальше молчит. Но больше всего меня пугает, что эти диалоги не удаляются!

- У меня сначала не открывались сообщения ни на телефоне, ни на компе. Потом все стало нормально, но появился диалог с DELETED, там пусто, но удалить я не могу. А когда я захожу на станицу к DELETED - там моя собственная страница! Что это??

- Зашла на страницу свою - там оповещения из игр, в которые я не играю вообще, и от DELETED - что это за фигня?!

- Кто такой этот DELETED?! Он у всех в друзьях! У него 10 000 страниц и каждая удалена или «не создана» - как это?

Между тем, официальных комментариев о трагедии пока нет. Следователи проводят проверку по факту смерти ребенка, но версию о «группах смерти» никак не комментируют.

Закрытое сообщество DELETED

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

«Виртуальные стрелялки – это агрессия, направленная на себя»

Нина Асанова, детский психиатр, декан факультета психоанализа «Московского института психоанализа», кандидат медицинских наук:

- Компьютерные игры-войнушки на самом деле очень опасны. Это прямой показатель агрессии, направленной на себя. Чем больше ребенок играет, тем больше его уровень злости и саморазрушения. Убивая, пусть даже и виртуальных монстров, он показывает, как сильно он рассержен. Если эту разрушительную энергию нельзя направить вовне, в окружающий мир, то она остается внутри и лишает детей покоя. К тому же, надо понимать, что 11 лет – это самый кризисный период, очень опасный возраст. К этому моменту подросток уже может принять осознанное решение совершить суицид. Как правило, из-за непонимания окружающими. Я помню один случай, когда мальчик покончил с собой после развода родителей: он представлял, что на его похоронах они снова будут вместе. Так и произошло. Возможно, корни трагедии в Балашихе тоже ведут к семье. Записка, в которой мальчик просит у мамы прощения, говорит о том, что он осознает вину перед ней. А вот с папой не прощается – возможно, он был на него очень сильно обижен и хотел это продемонстрировать.

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