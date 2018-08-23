«Мегапроект Собянина - это наша столица»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T10:40:10+03:00

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Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования - 9 сентября 2018 года. Скоро жителям предстоит прийти на избирательные участки и высказать свое мнение. А кандидаты на высокий пост сейчас готовятся к важному событию. Мы поговорили с Алексеем Комиссаровым, директором Высшей школы государственного управления (ВШГУ) при РАНХиГС, экс-министром правительства Москвы, проректором Президентской академии РАНХиГС и по совместительству членом штаба Сергея Собянина.

«НАЧИНАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ДОЛЖНЫ ПРОДОЛЖАТЬСЯ»

- Алексей Геннадьевич, почему вы решили войти в предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина? Раньше вы принимали участие в такой работе?

- Я впервые участвую в работе предвыборного штаба. У меня был опыт работы в правительстве Москвы под руководством Сергея Семеновича Собянина. Я давно покинул столичное правительство, но мне очень нравится то, что делает Собянин. Как жителю Москвы мне хочется, чтобы сделанные им за последние годы начинания продолжались. Хочется, чтобы опыт преображения центра города был перенесен на другие районы столицы, чтобы у нас везде было так же красиво, удобно и комфортно жить.

- Мэры больших городов нередко реализуют мегапроекты. Как считаете, у Сергея Собянина есть такие проекты?

- Собянин в этом плане уникальный человек. Он всегда говорит, что мэр такого мегаполиса, как Москва, не может концентрироваться только на чем-то одном, поскольку слишком много задач стоит перед ним. Собянин одновременно решает большое количество задач. Его мегапроект - это наш город. Внутри этого мегапроекта есть много проектов, каждый из которых легко потянул бы на приставку «мега». Это общественные пространства, парки, городской транспорт, благоустройство улиц и все остальное.

Алексей Комиссаров: «Хочется, чтобы преображение Москвы продолжалось».Фото: Евгения ГУСЕВА

«МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ»

- Если говорить в целом об экономике Москвы, как наша столица выглядит на фоне других мировых мегаполисов?

- Считаю, то, что происходит в Москве, это уникальная мировая история. Я не знаю других крупных городов, которые за столь короткое время так сильно изменились. Цифры, характеризующие в целом ситуацию в Москве, поражают в хорошем смысле. К примеру, за последние годы благоустроено 550 парков, более 250 из них созданы на месте заброшенных пустырей. В экономике столицы, несмотря на известные сложности, заметно выросло количество малых и средних предприятий. Хотя источники пополнения городского бюджета изменились - ушли крупные нефтяные компании, но валовой региональный продукт (ВРП) Москвы продолжает расти. Один из важных показателей позитивных изменений в нашем городе - увеличение количества туристов в столице почти в два раза за последние восемь лет.

Кроме того, за семь лет объем инвестиций в экономику столицы вырос на 7,7 процента. Для Москвы это хороший результат. В мировом рейтинге Doing Business Россия благодаря Москве заняла 35-е место в 2017 году, поднявшись за один год на пять позиций.

- Какие тенденции последних лет можно отметить в развитии производства в Москве?

- Прежде всего фокус на высокотехнологичных предприятиях. Сегодня в столице работает более 30 технопарков и технополисов, многие из которых созданы на средства частных инвесторов. Там размещается почти две тысячи современных компаний. Но Собянин большое внимание уделяет и поддержке традиционных промышленных предприятий. Им предоставляются бюджетные субсидии, налоговые льготы, компенсации и другая необходимая помощь. По итогам 2017 года в некоторых отраслях отмечен сильный рост, например, в фармацевтическом производстве почти на 40 процентов.

«ДОСТУП К ГОСУСЛУГАМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА УПРОЩЕН»

- Стало ли за последние годы в столице меньше бюрократических процедур и согласований?

- Считаю, что их по-прежнему много, но ситуация сильно улучшилась. Во-первых, появились центры госуслуг для бизнеса по аналогии с МФЦ. Сейчас работает 15 таких центров, где в формате одного окна можно получить и помощь в регистрации компании, и консультации по ведению бухгалтерского учета, и многое другое. Во-вторых, действуют онлайн-сервисы по подготовке необходимых документов для формирования налоговой декларации по упрощенке и остальных процедур. Москва сегодня активно облегчает доступ к госуслугам. К примеру, регистрация компании теперь оформляется в столице легко и просто. В отличие от прошлых времен, когда приходилось занимать с ночи очередь, чтобы утром подать заявление. Я хорошо помню, как это было. Сам это испытал в те годы, регистрируя фирму.

- Какие совместные программы и проекты с участием студентов РАНХиГС проводят сейчас академия и правительство Москвы?

- В академии я занимаюсь программами для госслужащих и высшего кадрового резерва страны, и у нас сложилось хорошее взаимодействие с правительством Москвы, с Департаментом кадров, с Московским городским университетом управления. В Москве сейчас активно продвигается проект по стажировкам для студентов и выпускников вузов. Отбираются самые лучшие кандидаты. У них есть уникальная возможность попробовать себя в роли сотрудников различных подразделений правительства Москвы и выбрать то направление, которое покажется наиболее интересным.

На федеральный конкурс управленцев «Лидеры России», оператором которого выступила ВШГУ РАНХиГС, много заявок поступило именно из Москвы. И я хочу сказать отдельное спасибо Собянину за то, что он принял активное участие в качестве наставника, встречался с финалистами этой программы, делился с ними своим опытом работы.