Спустя десять лет они возвращаются: бабочки-адмиралы прилетели в Москву

СЕГОДНЯ 11:09 2018-08-23T12:00:01+03:00

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Пока в Москве ещё тепло, на ее улицах, а особенно в парках и скверах появились настоящие адмиралы! Речь идёт не о высшем командном составе ВМФ, а о бабочках, которые порхают от цветка к цветку, запасаясь силами перед отлетом. Зимуют они только на юге. И живут десять месяцев.

- Появление этих красавиц связано с тем, что в Москве стало больше многолетников и разнотравья, - рассказали в столичном департаменте природопользования. - К тому же количество парков тоже увеличивается.

В пресс-службе мэрии Москвы уже также изучили этот вопрос и сообщают, что бабочку-адмирала иногда путают с очень распространенными в столице бабочками крапивницей и дневным павлиньим глазом - они относятся к одному семейству нимфалид (Nimphalidae).

- Узнать адмирала можно по ярко-красной полосе, пересекающей переднее крыло, и по крупным белым пятнам на кончиках передних крыльев, - говорится на официальном сайте Правительства Москвы. - Свое название бабочка получила как раз благодаря пестрому окрасу, который напоминает упраздненную в советские времена расцветку брюк российских адмиралов.

Появление этих бабочек связано с тем, что в Москве стало больше многолетников и разнотравья.Фото: Алиса ТИТКО

Если погода не подведёт, бабочки пробудут в Москве до середины сентября. Сейчас их особенно много в зелёных уголках столицы. Например, в микрорайоне Курьяново в Печатниках. Там порхающие существа облюбовали многочисленные клумбы и сады.

КСТАТИ

Если вы заметили бабочку-адмирала, вы можете сфотографировать ее и разместить снимки в социальных сетях с хештегами #сновавгороде и #московскийадмирал (а также отправить по адресу NikitinaAG@eco.mos.ru). Как рассказали в Департаменте природопользования, авторы двух лучших работ получат билет в парк «Сказка», дающий право бесплатно посещать аттракционы в течение всего дня.