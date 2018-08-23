Кинотеатр «Иллюзион» в центре Москвы открывается после ремонта

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-23T13:39:14+03:00

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В эту субботу, 25 августа, в полдень в центре Москвы вновь откроется один из старейших кинотеатров города - «Иллюзион». Об этом сообщили в министерстве культуры РФ. Напомним, с 1966 года он работает в сталинской высотке на Котельнической набережной. С июня 2018 года кинотеатр был закрыт на косметический ремонт.

Теперь во время акции «Ночь кино» сюда смогут бесплатно прийти зрители и увидеть ленты из собрания Госфильмофонда России. Кинотеатр является флагманской площадкой главного киноархива страны, отмечающего в этом году свое 70-летие.

Специально к открытию кинотеатра подготовили программу «Иллюзия действительности». На большом экране покажут мультипликационные фильмы 1920 - 1930-х годов - работы Дзиги Вертова, адаптации Салтыкова-Щедрина, Чуковского и Распэ. Показы пройдут с пленки 35 миллиметров. Кроме того, увидим и уникальные короткометражные немые ленты, найденные в архивах Госфильмофонда и долгое время считавшиеся утраченными.

Для зрителей также пройдет бесплатный предпремьерный показ вестерна «Девица» Дэвида и Нэйтана Зеллнеров. Старт проката этой ленты запланирован на 13 сентября. Желающих приглашают на творческую встречу с режиссером Александром Хантом (одна из его последних работ - фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте Госфильмофонда.

Как добраться: ст. м. «Таганская», «Китай-город», Котельническая наб., д. 1/15.