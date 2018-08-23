Реновация пятиэтажек в Москве: Переселенцам объяснят правила приемки новой квартиры

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-23T14:59:10+03:00

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Новоселов реновации с каждым днем все больше. Чтобы переезд у них проходил легко и быстро, в мэрии Москвы составили специальную памятку. В ней подробно объясняют некоторые процедуры при получении нового жилья (см. «Конкретно»).

- С помощью этой памятки каждый участник программы реновации узнает о порядке приемки квартиры, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Инструкцию будут выдавать сотрудники Департамента имущества Москвы вместе с необходимыми документами во время оформления проекта договора мены квартиры.

Напомним, под реновацию в Москве попал 5 171 дом. В них около 350 тысяч квартир, в которых живет порядка 1 миллиона человек. Снос хрущевок в столице продлится до 2032 года.

Сейчас готовы 33 ранее построенных стартовых дома. Из них 12 домов-новостроек уже заселяются жителями 15 трехэтажных и пятиэтажных домов. До конца этого года новоселье справят около 10 тысяч москвичей.

КОНКРЕТНО

Тем, кто переезжает из старой пятиэтажку в новостройку по программе реновации, действовать нужно так:

Если после осмотра новой жилплощади все понравилось

1. Сначала жителя пригласят в центр информирования для оформления согласия на переселение. Для этого нужно написать заявление с подписями всех совершеннолетних жильцов, зарегистрированных в одной квартире в старом доме. К нему приложить такие документы:

- паспорта всех зарегистрированных в прежней квартире;

- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей;

- для нанимателей - договор социального найма или копия ордера на вселение в квартиру (оригинал + копия), для собственников - свидетельство о собственности;

- выписка из Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);

- свидетельство о перемене имени/фамилии (если менялись личные данные. - Прим. авт.).

2. Получив согласие будущего новосела, сотрудники Департамента городского имущества Москвы направят переселенцу договор мены и выберут вместе с ним дату и время его подписания.

3. Если старой квартирой пользовались по договору социального найма, то и новую можно оформить так же, по соцнайму. Или при желании получить комфортное жилье в собственность. Если раньше квартира была приватизированная, тогда право собственности останется за жителем и после переселения.

Как только договор на равнозначную квартиру полностью готов и оформлен по всем правилам, жителю дают 15 дней на переезд.

Если во время осмотра новой жилплощади нашли недоделки

1. В день осмотра будущий новосел должен сообщить обо всех неполадках в квартире ответственному представителю управляющей компании.

2. В этот же день должен пройти комиссионный осмотр квартиры с участием самого жителя, представителя управляющей компании (УК) и представителя генподрядчика. На месте составляют акт осмотра, в котором указывают все замечания и недочеты.

3. Если менять стройматериалы или оборудование, например, полотенцесушитель или смесители, не нужно, то все проблемы в квартире должны решить за семь дней. Этим должны заниматься работники УК и генподрядчика.

4. Если без замены стройматериалов или оборудования, не обойтись, тогда управляющая компания и генподрядчик должны назначить конкретные сроки работ и согласовать их с жителем.

5. После того, как ремонт или монтаж оборудования закончится, переселенца приглашают на повторный комиссионный осмотр. При этом составляют акт об устранении замечаний и отсутствии претензий со стороны жителей.

6. После этого участника реновации пригласят в информационный центр для оформления согласия на переезд и договора мены.

ВНИМАНИЕ!

Жителям не стоит беспокоиться, если они сразу не заметят какие-то дефекты в новой квартире. Повторно обратиться в управляющую компанию с жалобами на недоделки можно в течение двух лет после ввода жилого дома в эксплуатацию.

Правила приемки квартиры действуют как для жителей, которые получают равнозначное жилье, так и для тех, которые покупает квадратные метры по реновации за доплату.