СЕГОДНЯ 18:25 2018-08-23T18:42:10+03:00

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В Москве открыли современный ландшафтный парк "Южное Бутово", площадью 142,5 га. Это самый большой парк за МКАД. К местным жителям 23 августа приехал мэр города Сергей Собянин.

- Сделали чистыми пруды и набережную, площадку возле воды. Танцевальную площадку, спортивную, - сказал мэр города.

Прежде, чем что-то делать, Сергей Собянин лично приезжал сюда и советовался с местными жителями, как они видят парк. Его хотели наполнить качественной инфраструктурой для полноценного отдыха жителей Южного Бутова – одного из крупнейших московских районов с населением свыше 200 000 человек. А теперь парком также смогут пользоваться жители Северного Бутова и прилегающих районов Новой Москвы.

В Москве открыли ландшафтный парк "Южное Бутово"Фото: Алиса ТИТКО

Жемчужиной парка являются расположенные в нем водные объекты: Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды. Сейчас вокруг них построили парковые павильоны, летние театры ("Зеленый театр" на 300 мест, "Летний театр" на 100 мест, "Амфитеатр" на 170 мест, танцплощадка), предназначенные для проведения концертов, танцевальных вечеров и других культурно-массовых мероприятий. Появились кафе с мороженым, площадки для фудкорта, прокаты и туалеты.

Теперь здесь комфортно заниматься спортом - созданы площадки для воркаута, зимой будет каток. Интересно будет и детям, причем для разных возрастов создали отдельные площадки - 3+, 6+, 12+. Возле фонтана отдохнуть смогут и взрослые, а также собраться на пикник, покататься на лодках и сделать красивые фотографии со смотровых площадок. Жителям района станут доступны благоустроенный пляж и рыбылка.

Местным жителям уже нравится отдыхать в крытых беседках. Всего их 10, среди них "Трилистник", "Шахматный домик", "Чайный домик", "Летняя библиотека". Еще одна фишка парка - зона отдыха с мостиком и перголами, под одной из которых установлены подвесные качели.

- Я когда сюда приезжал, то удивлялся. Было желание сделать хороший, качественный парк. Ведь это огромный район, зеленая территория. Я надеюсь, что удалось, - сказал мэр города. - Главное берегите его. Если нужно будет добавить какие-то элементы, то мы это сделаем.

Это самый большой парк за МКАДФото: Алиса ТИТКО

- Спасибо вам огромное, - сказали местные жители.

- Вам нравится парк? - спросил у детворы мэр города

- Да. Он такой красивый. Спортивный, - ответил 4-летний Антон Белов.

А еще один мальчик, прогулявшись по парку, попросил Сергея Собянина сделать такой же парк в Щапово (поселок в Троицком административном округе Москвы), где он живет.

- Построим, конечно, - сказал мэр города.