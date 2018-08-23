2018-08-23T19:17:24+03:00
Общество

Парк "Зарядье" попал в список "величайших мест мира" по версии журнала "Time"

В топ-100 мест также попал парк Тиволи в Копенгагене и аквапарк в Техасе
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зряПризнание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зряФото: Алиса ТИТКО
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Парк "Зарядье" получил мировую оценку по версии американского журнала "Time". Парк включили в список выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018).

- Чтобы собрать наш первый ежегодный список "величайших мест мира", мы выбрали номинации по самым разным категориям - например, музеям, паркам, барам, ресторанам, тематическим паркам, круизам и гостиницам. От наших редакторов и корреспондентов по всему миру, а также десятков экспертов отрасли мы получили список знаковых мест, - сообщается на сайте журнала.

После редакторы оценивали каждый из объектов на основе ключевых факторов, включая качество, оригинальность, инновации, устойчивость и влияние. Всего выбрано 100 уникальных мест по всему миру. Все они расположены на шести континентах, в 48 странах. В их числе аквапарк в Техасе, новая библиотека Tianjin Binhai Library, построенная в форме глаза вокруг большой сферы, изображающей зрачок. В этом же топ-списке парк Тиволи в Копенгагене, Лондонский Митрей, также известный как Храм Митры, Лувр Абу-Даби и другие места.

Напомним, московский парк "Зарядье" победил в ежегодном конкурсе ArchDaily "Building of the Уear-2018" в номинации «Общественные пространства в городе".

Парк также оказался в тройке финалистов ежегодного международного конкурса Surface Travel Awards.

- Радостно видеть, что ‘‘Зарядье’’ продолжает обрастать наградами и номинациями, в том числе международными. Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зря, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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