Парк "Зарядье" попал в список "величайших мест мира" по версии журнала "Time"

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-23T19:17:24+03:00

Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зря Фото: Алиса ТИТКО

В топ-100 мест также попал парк Тиволи в Копенгагене и аквапарк в Техасе

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Парк "Зарядье" получил мировую оценку по версии американского журнала "Time". Парк включили в список выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018).

- Чтобы собрать наш первый ежегодный список "величайших мест мира", мы выбрали номинации по самым разным категориям - например, музеям, паркам, барам, ресторанам, тематическим паркам, круизам и гостиницам. От наших редакторов и корреспондентов по всему миру, а также десятков экспертов отрасли мы получили список знаковых мест, - сообщается на сайте журнала.

После редакторы оценивали каждый из объектов на основе ключевых факторов, включая качество, оригинальность, инновации, устойчивость и влияние. Всего выбрано 100 уникальных мест по всему миру. Все они расположены на шести континентах, в 48 странах. В их числе аквапарк в Техасе, новая библиотека Tianjin Binhai Library, построенная в форме глаза вокруг большой сферы, изображающей зрачок. В этом же топ-списке парк Тиволи в Копенгагене, Лондонский Митрей, также известный как Храм Митры, Лувр Абу-Даби и другие места.

Напомним, московский парк "Зарядье" победил в ежегодном конкурсе ArchDaily "Building of the Уear-2018" в номинации «Общественные пространства в городе".

Парк также оказался в тройке финалистов ежегодного международного конкурса Surface Travel Awards.

- Радостно видеть, что ‘‘Зарядье’’ продолжает обрастать наградами и номинациями, в том числе международными. Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зря, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.