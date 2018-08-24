2018-08-24T15:10:48+03:00
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Чем удивит москвичей и гостей столицы «Ночь кино», 90-летие Парка Горького и СколковоДжаз

Где отдохнуть, куда сходить и что посмотреть в столице, рассказывает наш эксперт по отдыху Оксана Фомина
Оксана ФОМИНАМихаил АНТОНОВ
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Где отдохнуть, куда сходить и что посмотреть в столице, рассказывает наш эксперт по отдыху Оксана ФоминаГде отдохнуть, куда сходить и что посмотреть в столице, рассказывает наш эксперт по отдыху Оксана Фомина
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Главные темы:

00:30 - Чем удивит москвичей и гостей столицы "Ночь кино".

10:20 - Как парк Горького будет отмечать свое 90-летие. Гость в студии: Борис Болелов - музыкальный редактор парка Горького.

21:35 - СколковоДжаз - как совместить музыку и науку. Гости в студии: Елена Зеленцова, директор по развитию городской среды Сколково, Тина Кузнецова, певица.

Чем удивит москвичей и гостей столицы «Ночь кино», 90-летие Парка Горького и СколковоДжаз

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