Чем удивит москвичей и гостей столицы «Ночь кино», 90-летие Парка Горького и СколковоДжаз
Где отдохнуть, куда сходить и что посмотреть в столице, рассказывает наш эксперт по отдыху Оксана Фомина
Где отдохнуть, куда сходить и что посмотреть в столице, рассказывает наш эксперт по отдыху Оксана Фомина
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Главные темы:
00:30 - Чем удивит москвичей и гостей столицы "Ночь кино".
10:20 - Как парк Горького будет отмечать свое 90-летие. Гость в студии: Борис Болелов - музыкальный редактор парка Горького.
21:35 - СколковоДжаз - как совместить музыку и науку. Гости в студии: Елена Зеленцова, директор по развитию городской среды Сколково, Тина Кузнецова, певица.
Чем удивит москвичей и гостей столицы «Ночь кино», 90-летие Парка Горького и СколковоДжаз
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