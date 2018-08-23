В центре Москвы мужчина обстрелял полицейских из боевого пистолета

СЕГОДНЯ 22:10 2018-08-23T22:36:29+03:00

В перестрелке 31-летний мужчина тяжело ранен, его увезли в реанимацию [видеотрансляция]

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Вечером в четверг произошла перестрелка в центре Москвы - в нескольких десятках метров от здания Министерства внутренних дел.

- В 20.00 по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43, неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение, - сообщают в пресс-службе московской полиции. - В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате чего нападавший был ранен.

Полицейский ранен в ногу. Его жизни ничего не угрожает. А вот нападавшего увезли в реанимацию, в перестрелке он получил тяжелое ранение в голову.

- Как только врачи позволят, задержанный будет допрошен, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Между тем, личность нападавшего уже установлена. По словам источника, мужчине 31 год, он приехал в столицу России с Северного Кавказа. При этом по предварительным данным вооружен он был пистолетом Стечкина. Такой моделью в современной России вооружены армейские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий, а также сотрудники различных спецподразделений.

По предварительным данным, полицейские обратили внимание на неадекватно ведущего мужчину. Подошли, чтобы проверить документы. Однако мужчина ответил отказом и начал спорить с сотрудниками. В какой-то момент в его руке появился пистолет и грянули выстрелы. Полицейские заявляют, что раненый ими преступник возможно находился под воздействием каких-либо веществ.

- На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего, - заявил в пресс-службе ГУ МВД по Москве.