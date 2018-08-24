2018-08-24T02:19:43+03:00
Общество

Москвичей научат разделять мусор в парках

Для эксперимента там поставят 500 специальных контейнеров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В парках и на крупных транспортно-пересадочных узлах установят 500 контейнеров для сбора пластика и стеклаВ парках и на крупных транспортно-пересадочных узлах установят 500 контейнеров для сбора пластика и стекла
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Очередной шаг к раздельному сбору мусора сделают в ближайшее время в Москве — в парках и на крупных транспортно-пересадочных узлах установят 500 контейнеров для сбора пластика и стекла (см.примеры на фото). Cортировкой мусора в городе сейчас занимаются лишь в некоторых жилых дворах и на станциях МЦК.

Новая культура обращения с отходами

- У нас сейчас стоят обычные мусорные урны, - рассказали в пресс-службе Парка Горького. - Три специальные машины собирают весь мусор из урн и вывозят его. Пока у нас нет возможности разделять отходы и правильно их утилизировать. Отдельно сейчас собираются только пищевые отходы (из ресторанов, например).

Такие же технологии в «Зарядье», на ВДНХ и во многих парках Москвы. Подхватили новые технологии только в «Сокольниках» - в 2012 году там поставили первые 40 экологических урн. «Чистые» отходы увозят в Московскую область. Но москвичи даже за шесть лет не научились правильно выбрасывать мусор в цветные контейнеры — кидают, как попало. В итоге, чтобы контейнер со стеклом отвезти на переработку, его еще нужно отсортировать от еды, пластмассовых стаканчиков.

Это означает только одно — мало установить баки, нужны еще разъяснения. А лучше, если это войдет в привычку. Тогда систему сбора мусора, наверное, нужно менять полностью, а не частично. Иначе люди так и будут по привычке кидать все в одну урну. Формировать новую культуру обращения начнут с 500 пилотных контейнеров, власти города обещают создать все необходимые условия.

Мало установить баки, нужно еще разъяснить, как ими пользоваться

Мало установить баки, нужно еще разъяснить, как ими пользоваться

- Под эти контейнеры создадим всю необходимую инфраструктуру — мусоровозы, пункт досортировки (перегрузки) для последующей передачи переработчикам, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Конечно, 500 контейнеров не изменят принципиально ситуацию с раздельным сбором, но они внесут ощутимый вклад в формирование новой культуры обращения с отходами.

Сортируют во дворах, но не все

Абсолютным новшеством это не станет только для тех, кто уже годами сортирует мусор - в Москве немало таких дворов, где стоят баки для раздельного мусора. Где-то полный набор баков («пластик», «стекло», «бумага», «металл», «батарейки»), где-то частичный («металл» и «другое»), но люди пытаются заниматься сортировкой. Рассортировали, а что дальше? О непростом процессе рассказали в одной из крупных компаний, предоставляющих полный комплекс услуг в сфере транспортировки, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов «Хартия».

- На сегодняшний день нами созданы специальные сетчатые контейнеры (размещаемые на контейнерных площадках) и стационарные пункты. Жители могут оставить отсортированные отходы круглосуточно. В Северо-Восточном административном округе Москвы раздельный сбор отходов организован по 814 адресам, а в Восточном – по 604, - говорят в «Хартии».

- Как часто забирают такой мусор? – спрашиваю.

- Сбор выделенных из общего потока фракций происходит один раз в пять дней специально выделенными для этих целей мусоровозами и персоналом, прошедшим предварительный инструктаж.

- Куда везут эти отходы?

- Они поступают на дополнительную сортировку, а только потом на мусоросортировочный завод в Москве. Разделенные отходы проходят дополнительную сортировку, в процессе которой происходит окончательное разделение на востребованные у переработчиков фракции – пластик, стекло, макулатуру и металл.

- И что совсем ничего не идет на свалку?

- На заводе происходит дробление крупногабаритного мусора, прессование, что позволяет свести к минимуму количество отходов, подлежащих захоронению, а также подарить вторую жизнь тем, что подлежат переработке.

- Москвичам нужно дополнительно платить за то, что в их дворе контейнеры для раздельного сбора мусора?

– Услуга раздельного сбора является бесплатной для жителей. Мы не платим жителям, так как отходы на этапе сбора не являются вторичным сырьем и не представляют коммерческой ценности.

ЧТО ДЕЛАЮТ ВЛАСТИ

Как систему раздельного сбора мусора внедряют в Москве?

В столице понимают, что задача — актуальная, но чрезвычайно сложная. Мало где в мире система раздельного сбора функционирует по-настоящему эффективно. Правительство Москвы отказалось от строительства новых мусоросжигательных заводов. Хотя такие планы были. Сейчас в городе работают два МСЗ — в Западном Бирюлево и Косино-Ухтомском. Других подобных предприятий, как говорит Сергей Собянин, не будет. К тому же в городе начали реабилитацию полигонов ТБО - рекультивировали полигон «Малинки» в Новой Москве. Завершается рекультивация незаконной свалки в Печатниках - на ее месте возведут Парк технических видов спорта. Парки будут и на на бывших полигонах ТБО в Саларьево и Некрасовке.

- Заключили 15-летние контракты на вывоз мусора. В рамках этих контрактов операторы установили первую тысячу контейнеров для раздельного сбора во дворах и возродили сеть приема вторсырья. Сегодня доля перерабатываемых отходов достигла 20%, - комментирует ситуацию мэр города Сергей Собянин.

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