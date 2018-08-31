От «Некрасовки» до «Косина»: состоялся технический пуск первого участка Кожуховской линии

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-31T14:41:29+03:00

Практически вся ветка метро уже готова, станции готовы, нужно еще некоторые технические мероприятия закончить, - сказал мэр Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Новую Кожуховскую линию метро продолжают строить, но первый участок от «Некрасовки» до «Косина» откроют уже через несколько месяцев. Сейчас началась обкатка поездов. Об этом 31 августа во время технического пуска участка сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- До конца года запустим движение поездов до «Косино» и в следующем году запустим до «Авиамоторной». Практически вся ветка метро уже готова, станции готовы, нужно еще некоторые технические мероприятия закончить, - сказал мэр Москвы.

Кожуховская линия — это 19 км метро, которые сделают город ближе для 800 тысяч человек. Линия будет расположена в Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы. На карте метро она будет обозначена розовым цветом. Линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться в Люберецких Полях. Линия, кстати, позволит разгрузить станцию метро «Выхино».

Всего для пассажиров откроются восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

ЭТАПЫ СТРОЙКИ КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ:

1 - от «Некрасовки» до «Косина». Планируют открыть до конца 2018 года;

2 - от «Косино» до «Нижегородской». Планируют открыть в декабре 2019 года;

3 - от «Нижегородской» до «Авиамоторной». Это участок Большой кольцевой линии. Планируют открыть в декабре 2019 года.

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