Рейтинг школ Москвы 2018: Названы лучшие учебные заведения столицы

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-25T11:31:31+03:00

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Департамент образования Москвы составил новый рейтинг столичных школ. Официально он называется “Рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2017 / 2018 учебного года”. В нем участвовали все учебные заведения столицы, однако, по традиции, Департамент публикует только верхнюю часть списка – 399 школ, показавших наилучшие результаты. Напомним, всего в Москве более 600 общеобразовательных учебных заведений.

Школы-лидеры в этом году почти те же, что и в 2017. На первой строчке школа №1535 (в прошлом году занимала второе место), где дети углубленно изучают самые разные иностранные языки – вплоть до китайского. На второй позиции – лицей Высшей школы экономики (в прошлом году был первым). Третье место занял математический лицей "Вторая школа" (в 2017 году он был на 7 строчке).

Есть в списке и новички. Например, в топ-20 лидеров в этом году вошли три новых учреждения: школа № 1547, школа № 171 и Первый московский образовательный комплекс. Эти 20 школ получат гранты мэра I степени.

Всего в рейтинге учитываются 8 показателей. Это качественное массовое образование (результаты выпускников в ЕГЭ и ГИА), развитие талантов (участие и победы в олимпиадах), работа дошкольных групп, профилактика правонарушений, работа с детьми с особыми образовательными потребностями, развитие профессиональных умений, использование социокультурных ресурсов города, а также развитие массового любительского спорта.

Полный список из 399 школ доступен на сайте Департамента образования.

Рейтинг школ Москвы 2018 (топ-20)

1 Школа № 1535

2 Лицей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

3 Лицей "Вторая школа"

4 Пятьдесят седьмая школа

5 Школа № 1514

6 Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана

7 Школа № 1568 имени Пабло Неруды

8 Школа № 179

9 Школа № 1329

10 Школа № 1502 при МЭИ

11 Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова

12 Школа № 1501

13 Специализированный учебно-научный центр - факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, школа имени А.Н. Колмогорова

14 Школа № 171

15 Школа № 548 "Царицыно"

16 Школа № 1547

17 Московская школа на Юго-Западе № 1543

18 Первый Московский Образовательный Комплекс

19 Школа № 2007 ФМШ

20 Курчатовская школа

КСТАТИ

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