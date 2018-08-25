В Парке Горького открыли гигантскую детскую площадку "Салют"

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-25T16:20:19+03:00

Парк Горького через 90 лет возродился и снова стал самым популярным местом у москвичей, - сказал Сергей Собянин Фото: Алиса ТИТКО

В одном месте там 29 качелей и площадка для игры с водой

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Новое место притяжения детей создали в Парке Горького - как раз к 90-летнему юбилею парка. Детская площадка "Салют" размером почти в два гектара состоит из 9 различных зон. Находится она недалеко от Главного входа – рядом с Пионерским прудом и детским центром "Зеленая школа". Посетил новый объект 25 августа и мэр Москвы Сергей Собянин, где и поздравил Парк Горького с юбилеем.

- Парк Горького через 90 лет возродился и снова стал самым популярным местом у москвичей, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что парк за последние 20 лет приходил в состояние запущенности. И в начале 2000-х власти города обратили на это внимание, понимали, что нужно приводить его в порядок.

- Мы убрали точки с шаурмой, шашлычные, навели порядок. После благоустройства буквально через два месяца парк снова был наполнен людьми, смехом, хорошим настроением. В свое время классик сказал, что Парк Горького - это фабрика счастливых людей. Сегодня, глядя на москвичей, можно подтвердить эту фразу и пожелать парку процветать, развиваться, - сказал мэр города.

Площадка "Салют" состоит из девяти пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной, разными фактурами, формами и размерами. Каждое из этих пространств задействует все органы чувств, помогая в развитии детей, в получении ими аудиального, визуального и тактильного опыта и давая возможность по-новому ощутить собственное тело в пространстве.

Комплекс "Мегакачели" включает в себя 29 качелей со всеми возможными видами качания и вращения и динамичной цветной подсветкой в вечернее время. Кому-то может показаться, что овальная форма напоминает Колесо обозрения, которое было одним из символов Парка Горького.

Лазательный комплекс "Башни" - конструкция, соединенная мостами и сетками протяженностью более 20 метров. Высота 9 метров. Пустят туда детей с семи лет. С высоты игровой башни, кстати, открывается прекрасная панорама Парка Горького.

Самая большая площадка для игры с водой в Москве "Водная станция" - это 100 метров игровых водных каналов с дамбами и плотинами, винтами Архимеда и водяными пулеметами.

Новое место притяжения детей создали в Парке ГорькогоФото: Алиса ТИТКО

На площадке "Калейдоскоп" основными инструментами игры являются свет и цвет.

На "Морском дне" можно будет играть с сухим и мокрым песком и даже откопать скелет динозавра.

«Поляна малышей» предлагает самым маленьким посетителям игры с песком и на рельефе.

В «Овраге» размещены горки и скалодром.

Поиграть также можно в «Мобильный конструктор» или забраться на комплекс «Ловец снов».

Пока дети играют, мамы и папы смогут отдыхать на живописных полянках в окружении цветов и деревьев. Подсветка на площадке будет круглые сутки, поэтому играть можно будет даже в темное время суток.

Важно, что площадка соответствует принципу инклюзивности, она будет доступна посетителям с инвалидностью.

- Каждый день в Парк приходят тысячи семей, в том числе дети с ограниченными возможностямии. Нам хотелось построить такую площадку, где было бы интересно всем: неважно на инвалидной коляске ты или нет, неважно сколько тебе лет — 2, 12 или 102. Ведь, как известно, все мы в душе остаемся детьми, - сказала Марина Люльчук, директор Парка Горького.