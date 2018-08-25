Погода в Москве на 27 августа - 2 сентября: Синоптики рассказали, когда в столице похолодает

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-25T22:10:06+03:00

На следующей неделе уже осень, хочется нам этого или нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующая неделя начнется с 29-градусной жары. А какими будут первые сентябрьские выходные? В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 27 августа - 2 сентября

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На следующей неделе уже осень, хочется нам этого или нет. В Гидрометцентре России рассказали "КП" о погоде в Москве на 27 августа - 2 сентября. Лето еще порадует жарой и солнцем. И первые сентябрьские выходные тоже не разрчаруют - хотя и будут, в точном соответствии с календарем, прохладнее августовских.

В понедельник и вторник, 27 и 28 августа, переменная облачность, сухо. По ночам +10...+15 градусов, днем +27...+29. Такая погода на 7 - 8 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

В среду, 29 августа, солнечно и без дождей. Под утро +11...+16 градусов, днем +21...+26.

В четверг, 30 августа, по-прежнему без осадков. Ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25.

В пятницу, 31 августа, переменная облачность, сухо и очень тепло. Ночью +8...+13, днем +22...+27 градусов.

В субботу, 1 сентября, осень четко даст понять, что она пришла не только по календарю - будет пасмурно, зарядят дожди. Но при этом тепло: ночью +12...+17, днем +21...+26 градусов.

В воскресенье, 2 сентября, облачно, с прояснениями, дождливо. Ночная температура +7...+12 градусов, днем по сравнению с субботй резко похолодает, до +14...+19.