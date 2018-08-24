2018-08-24T13:30:32+03:00
Общество

Медицинский центр "Новомосковский" с роддомом откроют в ТИНАО уже в 2019 году

В первую очередь запустят больничный и диагностический комплекс
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Многофункциональный медицинский центр "Новомосковский" с роддомом начали строить в 2016 году.Многофункциональный медицинский центр "Новомосковский" с роддомом начали строить в 2016 году.Фото: Алиса ТИТКО
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Новая Москва продолжает развивается. Здесь сдаются один за другим жилые дома, строят поликлиники, детские сады, паркинги, многофункциональные центры "Мои документы".

- Строятся линии метрополитена, магистральные дороги, социальные и культурные объекты, школы, детские сады, поликлиники. Впервые за последние десятилетия в чистом поле возводится крупнейший медицинский центр, в составе которого детская больница, роддом, диагностический центр, - сказал мэр города во время посещения ТИНАО.

В Коммунарке в 2016 году начали строить многофункциональный медицинский центр "Новомосковский" с роддомом. В ней будет подстанция скорой помощи, а также инфекционный, вспомогательный, патологоанатомический, лечебно-диагностический, амбулаторный и детский корпус. Наличие вертолетной площадки позволит принимать экстренных больных, доставляемых санитарной авиацией.

В первую очередь откроют больничный и диагностический комплекс. Они будут введены уже в 2019 году. Вторая очередь - роддом, амбулаторный центр и детская больница будут введены в 2020 году.

- Проект осуществлен по самым современным технологиям. Медицинский центр будет лучшим не только в Москве, но и во всей стране, - сказал мэр города.

Также Сергей Собянин осмотрел новое здание префектуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в поселке Коммунарка. Это первый объект в составе административно-делового центра "Коммунарка". В 7-этажном здании общей площадью 31,8 тыс. кв.м. разместили налоговую, жилищную инспекцию, офис госуслуг "Мои документы", управление Москомархитектуры, Департамент городского имущества и другие городские службы.

Новое здание префектуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Фото: Алиса ТИТКО

Новое здание префектуры Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).Фото: Алиса ТИТКО

- Первой организацией, начавшей работу в новом здании, стала префектура ТиНАО, - уточнили в мэрии Москвы.

При строительстве здания применялись самые современные технологии, в том числе систему контроля микроклимата.

В новом здании префектуры. Фото: Алиса ТИТКО

В новом здании префектуры.Фото: Алиса ТИТКО

Ранее префектура ТиНАО находилась в районе Южное Бутово Юго-Западного округа столицы. Это было неудобно для москвичей. Теперь же главные городские службы расположены под одной крышей.

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