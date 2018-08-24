Открыто движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 августа запустил движение по участку Калужского шоссе от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Таким образом, завершены работы на последнем участке в рамках реконструкции Калужского шоссе от МКАД до ЦКАД.
- В Москве появилась новая первоклассная магистраль от МКАД до ЦКАД - Калужское шоссе. Мы строили несколько лет в несколько этапов. Первый этап - это развязка на МКАД, затем от МКАД до Сосенок, и сейчас до Центральной кольцевой автомобильной дороги, - сказал мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, магистраль улучшит транспортное обеспечение почти 500 000 москвичей, снизится нагрузка на Киевское и Варшавское шоссе, улучшится движение общественного транспорта. Теперь жители ТиНАО могут по широкой "Калужке" быстрее добираться на работу и домой.
- В наших планах на ближайшие годы – строительство в Новой Москве еще сотен километров новых дорог, – отметил Сергей Собянин.
Реконструкция Калужского шоссе позволила более чем в два раза увеличить пропускную способность магистрали за счет увеличения количества полос. За счет ликвидации светофорных объектов и строительства боковых проездов стало возможно обеспечить беспрепятственное движение транспорта по основному ходу Калужского шоссе, обеспечить транспортную доступность строящихся на территории Новой Москвы объектов жилья, административно-офисных зданий, социальных объектов.
КОНКРЕТНО
Введены в эксплуатацию 24 августа 2018 года:
- участок Калужского шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД – 15 км, в том числе 13 км основного хода;
- путепровод (по 3 полосы движения в каждом направлении) – в районе поселка Ватутинки (30 м);
- путепровод (по 3 полосы движения в каждом направлении) – в районе СНТ "Ветеран-2" на пересечении Калужского шоссе с автодорогой д. Пыхчево-ЖК "Сосны" (150 м);
- мост (по 3 полосы движения в каждом направлении) через реку Пахру (70 м);
- пешеходные переходы (8 надземных, 3 подземных);
- инженерные коммуникации (89 км).
А В ЭТО ВРЕМЯ
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