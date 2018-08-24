Открыто движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-24T15:07:48+03:00

Сергей Собянин запустил движение по участку Калужского шоссе от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь жители ТиНАО могут быстрее добираться на работу и домой

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Мэр Москвы Сергей Собянин 24 августа запустил движение по участку Калужского шоссе от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Таким образом, завершены работы на последнем участке в рамках реконструкции Калужского шоссе от МКАД до ЦКАД.

- В Москве появилась новая первоклассная магистраль от МКАД до ЦКАД - Калужское шоссе. Мы строили несколько лет в несколько этапов. Первый этап - это развязка на МКАД, затем от МКАД до Сосенок, и сейчас до Центральной кольцевой автомобильной дороги, - сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, магистраль улучшит транспортное обеспечение почти 500 000 москвичей, снизится нагрузка на Киевское и Варшавское шоссе, улучшится движение общественного транспорта. Теперь жители ТиНАО могут по широкой "Калужке" быстрее добираться на работу и домой.

- В наших планах на ближайшие годы – строительство в Новой Москве еще сотен километров новых дорог, – отметил Сергей Собянин.

Реконструкция Калужского шоссе позволила более чем в два раза увеличить пропускную способность магистрали за счет увеличения количества полос. За счет ликвидации светофорных объектов и строительства боковых проездов стало возможно обеспечить беспрепятственное движение транспорта по основному ходу Калужского шоссе, обеспечить транспортную доступность строящихся на территории Новой Москвы объектов жилья, административно-офисных зданий, социальных объектов.

КОНКРЕТНО

Введены в эксплуатацию 24 августа 2018 года:

- участок Калужского шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД – 15 км, в том числе 13 км основного хода;

- путепровод (по 3 полосы движения в каждом направлении) – в районе поселка Ватутинки (30 м);

- путепровод (по 3 полосы движения в каждом направлении) – в районе СНТ "Ветеран-2" на пересечении Калужского шоссе с автодорогой д. Пыхчево-ЖК "Сосны" (150 м);

- мост (по 3 полосы движения в каждом направлении) через реку Пахру (70 м);

- пешеходные переходы (8 надземных, 3 подземных);

- инженерные коммуникации (89 км).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медицинский центр "Новомосковский" с роддомом откроют в ТИНАО уже в 2019 году.