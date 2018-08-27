Правила посещения реанимации в больницах Москвы: Кого из посетителей пускают, что нужно взять с собой, куда жаловаться

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T17:27:47+03:00

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Моего родственника недавно положили в больницу. Но там ему стало хуже, и его перевели в реанимацию. Слышал, что в палаты этого отделения могут проходить теперь и близкие пациента. Хотелось бы подробнее узнать, кого из посетителей пускают в реанимацию и по каким правилам?

Алексей Романенко. Северо-Западный округ.

Теперь, как объяснили в департаменте здравоохранения Москвы, во всех столичных стационарах можно круглосуточно навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе в выходные и праздничные дни (согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы № 451 от 29.06.18 г.). При этом нужно соблюдать такие основные правила посещения реанимации в больницах Москвы:

1. Прежде чем войти в палату интенсивной терапии, сначала нужно получить разрешение сотрудников реанимации - лечащего врача или заведующего отделением. При этом стоит заранее уточнить у персонала, какие личные вещи можно приносить пациенту.

Обратите внимание! Самыми сложными обычно бывают первые сутки пациента в реанимации. Больные находятся в критическом состоянии, поэтому в этот момент посетители могут помешать. Поэтому врачи рекомендуют приходить в палату спустя первые сутки, при условии, что состояние больного стабильное. Но, конечно, в определенных ситуациях могут быть исключения. Окончательное решение принимает заведующий реанимацией.

2. Если у вас есть признаки инфекционной болезни (например, насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышенная температура тела, сыпь, кишечные расстройства), тогда заходить в отделение реанимации нельзя, поскольку любая зараза опасна для пациентов. Врачи просят посетителей сообщать о таких недомоганиях.

3. В реанимационное отделение не пускают посетителей в алкогольном и наркотическом опьянении, а также детей в возрасте до 14 лет.

4. Некоторые лечебные процедуры нельзя проводить в присутствии посетителей, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется ждать возможности войти в палату или отложить свое посещение. Не исключено, что уже во время визита врачи могут попросить вас покинуть реанимационное отделение, если нужно проводить врачебные манипуляции.

5. При входе в палату нужно будет снять верхнюю одежду, надеть сменную обувь (бахилы), медицинский халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. После визита придется еще раз продезинфицировать руки.

6. Посетителей, не являющихся прямыми родственниками пациента, пускают в реанимационное отделение только в сопровождении близкого родственника. Например, отца, матери, жены, мужа, взрослых детей. В палате могут находиться не более двух человек одновременно, в некоторых больницах - только один человек.

7. При необходимости по настоянию родственников после согласования с заведующим отделением к больному могут пустить священнослужителя, представителей суда и прокуратуры.

8. В реанимации нужно соблюдать тишину. Лучше не брать с собой мобильные и электронные устройства. В крайнем случае их надо выключить или перевести в авиарежим. Со своим больным посетителей просят общаться тихо, не нарушая режим отделения. При этом врачи просят не подходить к другим пациентам и не разговаривать с ними.

9. Посетителям запрещено прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию. При этом обязательно нужно выполнять указания врачей и не мешать им оказывать помощь другим больным. Родственники только при желании и после подробного инструктажа могут помогать медицинскому персоналу ухаживать за пациентом и поддерживать чистоту в палате. Обратите внимание! В каждой больнице к перечисленным правилам посещения реанимации в больницах Москвы могут добавить свои уточнения. Поэтому спрашивайте у персонала конкретного стационара.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами и замечаниями горожане могут обратиться лично или по обычной и электронной почте в Департамент здравоохранения Москвы:

- центральный офис - 127006, Москва, Оружейный переулок, д. 43, ст. м. «Маяковская», «Новослободская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», далее пешком. Или - ст. м. «Сухаревская», переход через Садовое кольцо, далее троллейбусом «Б» или № 10 до остановки «Каретный ряд». График работы: пн., чт. - с 8.00 до 17.00, пт. - с 8.00 до 15.45. Перерыв - с 12.30 до 13.30. Выходной - сб., вск.;

- приемная Департамента здравоохранения Москвы: ст. м. «Новослободская», 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4. График работы: пн. - чт. - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.30 до 14.30; пт. - с 9.00 до 16.45, перерыв - с 13.30 до 14.30.

Информацию о регистрации письменных обращений, поступивших в Департамент здравоохранения Москвы, можно получить ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.30 до 13.30.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

27 августа - Департамент капитального ремонта Москвы;

28 августа - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

29 августа - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

30 августа - Департамент городского имущества Москвы;

31 августа - Департамент здравоохранения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что нужно для оформления справки об опоздании поезда метро

Из-за того, что застряла в поезде в тоннеле метро, опоздала на важную встречу. Теперь мое руководство требует подтвердить, что я задержалась именно во время сбоя в движении поездов. Слышала, что такие справки выдают на вокзалах во время задержки поездов и электричек. А можно ли получить подобный документ в метро и что для этого нужно?

Вера Дмитриевна, ул. Кировоградская.

В Московском метрополитене ответили так:

- Если сбился график движения поездов на линиях подземки, пассажиры вправе получить устную информацию об этом или письменное подтверждение. Устные объяснения выдают круглосуточно при обращении в Справочное бюро метро по телефонам - (495) 622-15-68, (495) 688-03-25 или с помощью колонны экстренного вызова через оператора Ситуационного центра.

Если пассажир из-за нарушения графика движения поездов в метро опоздал на поезд, самолет, на работу или учебу, тогда за справкой на бланке можно обратиться в службу движения по адресу: ст. м. «Проспект Мира», ул. Гиляровского, д. 37 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, по пятницам - с 8.00 до 15.30. В выходные справку можно получить по адресу: пр-т Мира, д. 41, стр. 2.

Справки об опоздании на Монорельсовой транспортной системе можно получить по адресу: Москва, 1-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 2, телефон для справок - (499) 181-26-65. Узнать о сбоях в движении поездов на МЦК, а также оставить свои обращения, включая заявку о выдаче письменного подтверждения нарушений графика на МЦК, можно по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД» - 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Если пассажир, опоздав на поезд или самолет, хочет потребовать от метрополитена компенсацию, то он вправе подать через экспедицию (в центральном офисе метро по адресу: пр-т Мира, д. 41, корп. 2) заявление на имя начальника метрополитена Козловского Виктора Николаевича о возмещении материального ущерба. К письму нужно приложить подтверждающие документы (билеты на поезд или самолет, чеки, квитанции). Каждый случай рассматривается в течение месяца индивидуально.

Если хотите попасть на прием к начальнику метро, сначала нужно записаться. Для этого требуется письменное заявление с просьбой о личном приеме и указанием конкретного вопроса для обсуждения. Письменное заявление можно отправить через Единый транспортный портал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы (transport.mos.ru), обычной почтой или передать лично через окно экспедиции по адресу: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 41, стр. 2. Прием проводится в офисе метрополитена (ул. Гиляровского, д. 37, стр. 1, ауд. 104а) с 10.00 до 12.00 в третий четверг каждого месяца до конца этого года - в сентябре, октябре, ноябре и декабре.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.