2018-08-24T18:20:37+03:00
Происшествия

Версия: Стрелявший в полицейских в центре Москвы мог быть под наркотиками

В следствии пока не нашли связей убитого в перестрелке Рената Кунашева с криминалом или боевиками-исламистами [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Это нападение по секундам восстановлено благодаря камерам видеонаблюдения с соседних зданийЭто нападение по секундам восстановлено благодаря камерам видеонаблюдения с соседних зданийФото: скриншот видео
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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах перестрелки в центре Москвы - переулок Сивцев Вражек, в какой-то сотне метров отсюда башня Министерства иностранных дел. Около восьми часов вечера (было еще светло) в четверг мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции.

Это нападение по секундам восстановлено благодаря камерам видеонаблюдения с соседних зданий.

Двое полицейских идут по тротуару. Внезапно с противоположной стороны улицы в их сторону переходит худой мужчина. Он вытягивает руку, а в ней - пистолет! Он начинает стрелять в полицейских прямо на ходу. Те нападения не ожидают, но успевают скрыться за припаркованной на обочине машиной и открывают ответный огонь. Мужчина стоит на тротуаре в полный рост и продолжает стрелять. Но через несколько секунд он падает на асфальт - пуля попадает ему в голову.

Стрелка увозят в больницу с тяжелым ранением. Во время операции он умирает, не приходя в сознание.

Личность установили очень быстро - у мужчины с собой были документы. Ренат Кунашев. 31 год. Уроженец города Баскан в Кабардино-Балкарии.

- По предварительным данным, Кунашев жил в Москве уже больше года, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Здесь же живет его родной старший брат. По словам Кунашева-старшего брат какое-то время работал разнорабочим в продуктовом магазине крупной сети. Потом уволился. Жаловался, что ему не хватает денег...

По изначальной информации, Ренат Кунашев был вооружен пистолетом Стечкина. Эта модель предназначена для офицеров, принимающих участие в боевых действиях, и бойцов спецподразделений. Однако в следствии уточнили, что изъятый у мужчины пистолет - травматический, переделанный под боевой Стечкин.

У Кунашева в соцсетях несколько страничек. При этом собственные фотографии он здесь не выкладывал. Зато часто делился с немногочисленными подписчиками видеороликами с мусульманскими молитвами.

- Близкие говорят, что последние годы Кунашев был набожным, в Москве регулярно посещал мечеть. Однако информации о его возможных связях с исламистами или террористическими организациями нет. Также мужчина никогда не сидел, в уголовной отвественности не привлекался.

Между тем, в показаниях участвовавших в перестрелке полицейских указано, что стрелок вел себя неадекватно. Открыл стрельбу из пистолета, но укрыться от ответного огня даже не пытался. В следствии предполагают, что в момент нападения Кунашев мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Тело напавшего на полицейских мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - отметил источник «КП. - Но результатов исследования по содержанию в его организме каких-либо химических веществ еще нет.

В пользу этой версии говорит то, что вооружен Кунашев был травматическим пистолетом. В такой ситуации устроить перестрелку с полицейскими, вооруженными боевым оружием, - почти самоубийство.

Впрочем, это лишь предположения. У следствия пока нет очевидных мотивов нападения. Продолжается опрос людей, которые общались с Ренатом Кунашевым в Москве и его родни, живущей в кабардино-Балкарии.

Вооружённое нападение на полицейских в Москве.

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