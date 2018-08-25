Горе люковое: кто и зачем ворует в Москве колодезные крышки

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-24T21:06:06+03:00

Есть мнение что, это хулиганят бомжи. Они спускаются в колодцы с коммуникациями и там греются Фото: Евгения ГУСЕВА

По закону сдавать на металлолом их нельзя, а на деле каждый месяц исчезает по 100 штук [инфографика]

Изменить размер текста: A A

Это просто какая-то мистика! В столице пропадают люки. Точнее, крышки от них. Те самые тяжеленные чугунные блины, каждый из которых весит как мешок с цементом (до 50 кг). И если где-нибудь на окраине в промзоне в дыру вряд ли кто-то провалится, то в людных местах как нечего делать. Особенно вечером.

Рядом с домом № 158 по Варшавскому шоссе столько люков, что это похоже на флешмоб. На небольшой зеленой полянке металлические крышки торчат как шляпки от грибов. Я насчитал 24 штуки!

- После дождя их становится больше, - шутит местный житель по имени Ярослав. - Там же под землей и канализация, и газопровод, и электрокабель, и вода, и пожарный гидрант. Пару месяцев назад каждое утро я, как на работу, шел искать пропавшие крышки. И всегда находил их неподалеку. Можно было бы дождаться коммунальщиков, но у нас тут рядом детская площадка.

Другой адрес. Улица Ливенская в Южном Бутове. Здесь, недалеко от шестого дома, сбоку от детского сада два люка. И один из них тоже повадился пропадать.

- Мы бы еще поняли, если бесследно, - говорят жители. - Так ведь всегда находится. Хулиганы его зачем-то снимают, откатывают на тридцать метров и бросают. Зачем - непонятно.

По мнению столичного диггера Даниила Давыдова, это хулиганят бомжи. Они спускаются в колодцы с коммуникациями и там греются. Сейчас, может, ночи еще и теплые, но уже скоро станет холодно. К тому же возле горячей сухой трубы отлично спится.

Кстати, в этом и разгадка: на 30 метров откатывают крышки, чтобы их, бомжей, кто-то сдуру не закрыл. Помереть в жаре-то можно.

- Утром они выбираются на свет божий, а про крышки попросту забывают, - говорит Давыдов. - Если речь идет о коллекторе водоотведения, то чаще всего люки вскрывают вообще без умысла. Просто молодежь резвится. Сдать на металл такие железки не получится. Потому что на любом пункте вам скажут, что они ворованные.

По закону да, так и есть. А на деле?

(См. «Звонок в пункт сдачи металлолома»).

Где крадут чаще всегоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗВОНОК В ПУНКТ СДАЧИ МЕТАЛЛОЛОМА

«Привозите - на месте решим»

Выбираем первый попавшийся.

- Здравствуйте. У меня есть 15 крышек от канализационных люков. Хочу продать.

- Здравствуйте. А откуда они у вас, если не секрет?

- Точно сказать не могу. Просто так вышло, что они оказались у меня в гараже.

- Вы их сами привезете?

- Конечно, на «Газели».

- Четырнадцать тысяч рублей за тонну (за 15 люков получается около семи тысяч. - Авт.).

- Только вы точно возьмете? А то, говорят, не принимают.

- Вообще да, люки и рельсы не принимаем.

- Но вы возьмете?

- Мы подумаем... Вы привозите - а мы на месте решим. И не забудьте паспорт.

КСТАТИ

С защитой - в два раза дороже

Но делают и крышки с антивандальным механизмом, они стоят в два раза дороже обычных. Если новая крышка из серого чугуна без замка стоит 5 тысяч рублей, то с антивандальным механизмом - 9900 за штуку. Первая прослужит три года, вторая - около десяти лет.

- Есть еще вариант, как не пускать бродяг в колодцы с коммуникациями, - сообщил «КП» руководитель ГБУ «Жилищник района Новокосино» Георгий Логинов. - У нас на участке, например, много люков с двойными крышками. И если первую можно подковырнуть и снять, то на второй установлен замок. И вниз без ключа никак не спустишься.

На одном из сайтов продаж предлагают вот такой люк за 65 000 рублей. Ну мало ли кому на даче захочется перед соседями повыпендриваться!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если вы увидели, что на колодце отсутствует люк, вы можете сообщить об этом на портале «Наш город» (gorod.mos.ru) в разделе «Дворовые территории». Ответ по каждой жалобе готовится в течение восьми дней.

Вообще-то в таких случаях - долговато: 8 дней незакрытый колодец - это много!

Но кроме этого, о проблеме можно рассказать в диспетчерской службе своей управляющей компании.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России:

Дыра превращается в ловушку

- Я думаю, что бомжи тут ни при чем. Я лично видел, как несколько дворников складировали эти железяки во дворах недалеко от мусорки. Периодически они их грузят в машину и отвозят на продажу. Статья за это полагается одна - «кража».

Если крышку люка украли и в колодец упал человек (не дай бог, с летальным исходом), злоумышленнику грозит наказание по статье «убийство по неосторожности». Можно вспомнить знаменитый советский фильм «Берегись автомобиля» и представить ситуацию: у вас в авто, как противоугон, стоит капкан на медведя, в машину залезает угонщик. Налицо «причинение ущерба здоровью по неосторожности» - и еще одна статья. По поводу люков я бы сделал такой вывод. Нужно устанавливать все крышки с антивандальными запорными устройствами. И никто их не утащит.

Максим СМЕТАНИН, специалист Центра подземных исследований «Остроб»:

Открытые люки - еще не самое опасное

- Чаще всего колодезные крышки воруют на крупных улицах и магистралях, в промзонах и территориях, прилегающих к лесопаркам, - вдали от станций метро. В основном это окраины города - МКАД и прилегающие районы. В последнее время крадут еще и решетки дождеприемников, что может вообще вызвать ДТП. Кстати, просто открытые люки - не самое опасное. Иногда, чтобы скрыть преступление, колодец накрывают тем, что попадется под руку (фанера, доски, ветки). И все это сверху присыпается землей. Тогда этот самый люк превращается в настоящую ловушку.

- А сколько крадут крышек за один месяц?

- По самым скромным подсчетам, не менее 100.