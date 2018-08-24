2018-08-24T21:38:21+03:00
Происшествия

Пожар в здании Центробанка в Москве мог начаться из-за неисправного компьютера

Спасатели потушили пожар в здании Центробанка за 20 минут [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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По предварительной информации, горела мебель и оргтехникаПо предварительной информации, горела мебель и оргтехникаФото: скриншот видео
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Вечером в пятницу на Неглинную улицу в центре Москвы стянуты несколько пожарных расчетов. Около 20.00 очевидцы сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре в здании Центробанка. По словам людей, сначала дым повалил из окон на четвертом этаже (этот корпус здания - шестиэтажный, - Авт.). А потом стекла окон лопнули и все увидели языки пламени.

- Скоро появились несколько пожарных машин, - рассказал «КП» очевидец Алексей Мусин. - Чтобы они смогли подъехать поплотнее к зданию, полиция освободила обочину дороги от машин. МЧСовцы кинулись в здание.

В течение следующих 20 минут пожарным удалось справиться с огнём.

На Неглинной улице горит здание Центробанка.

- В 20.57 пожар был потушен. По предварительной информации, горела мебель и оргтехника, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Причины возгорания будут выяснять специалисты. На текущий момент они полагают, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания в сети или неисправного компьютера.

Отметим, что в момент начала пожара сотрудников в здании банка уже не было.

- Пострадавших нет, - уточнили в МЧС.

Пожар в здании центробанка.Пожар в здании центробанка

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