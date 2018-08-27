Собянин открыл Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово"

СЕГОДНЯ 18:04 2018-08-27T18:25:57+03:00

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На заседания Координационного совета по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 27 августа в первую очередь обсуждали развитие системы реабилитации в городе Москве.

- Наша задача - создание условий для образования. Большинство решений реализуются. Нужно смотреть насколько эффективно исполняются. В прошлом году мы обсуждали увеличение социальной поддержки. Мы радикально увеличили меры социальной поддержки инвалидов и членов их семей - ввели льготы для приобретения школьной одежды, в два раза увеличили количество санаторно-курортных путевок. Кроме того, в два раза повысили выплаты в семьях, где есть родители-инвалиды, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Важно, чтобы наши инвалиды чувствовали себя полноценными горожанами.

Сергей Собянин сказал, что планируются расширения мер социальной поддержки инвалидов. Мэр города также отметил важность контроля над исполнением решений совета и призвал не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше.

Заседание проходило в новом Центре комплексной реабилитации инвалидов "Бутово", который был создан по инициативе инвалидной общественности, высказанной еще в 2016 году на Форуме для инвалидов. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею и дал распоряжение о создании центра на территории Юго-Западного административного округа. За два года выделенное здание на улице Поляны привели в порядок и теперь здесь дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста могут получить как стационарную, так и первичную помощь. Ежегодно помощь здесь смогут получать 2500 человек.

И созданный Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" - не единственное решение для инвалидов. Москва, благодаря поддержке властей, стала стартовой площадкой паралимпийского движения.

Центр комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" был создан по инициативе инвалидной общественности.Фото: Алиса ТИТКО

- Вы говорили, что приучать к спорту нужно с самого детства, - обратилась к мэру города Татьяна Батышева, депутат Мосгордумы, детский невролог города Москвы. - Поэтому мы на выделенные средства создали лабораторию, где по состоянию здоровья определяем вид спорта, которым будет заниматься конкретный ребенок. Например, наши дети занимаются футболом, играют в бадминтон. А недавно наши дети заняли 4-е место в соревнованиях по футболу среди здоровых детей.

Также мэр города поделился успехами Московской электронной школы и рассказал, что контент наполняли сами преподаватели, которые в одной базе сохраняли и сохраняют сценарии уроков. Сергей Собянин посоветовал следовать такому же примеру и разрабатывать подобные методики образования для детей-инвалидов.

По итогам заседания Совета Мэр Москвы Сергей Собянин дал следующие поручения:

- ежегодно увеличивать на 1000 человек число детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, проходящих выездную реабилитацию на Черноморском побережье и других здравницах России;

- проработать вопрос о наполнении библиотеки Московской электронной школы учебно-образовательным контентом, адаптированным для детей-инвалидов;

- выделить 2 млрд. рублей на ремонт и оснащение современным оборудованием реабилитационных центров и коррекционных школ. В том числе закупить дополнительное число экзоскелетов для реабилитации инвалидов-опорников.

Кроме того, Сергей Собянин поддержал проект обучения слепых детей музыке, которое будут проводить преподаватели ДМШ им. Светланова в коррекционной школе № 1.

ЦИФРЫ

- в 2018 году на создание безбарьерной среды выделено 1,2 млрд рублей;

- за последние годы в городе установлено свыше 3000 подъемных платформ в подъездах жилых домов;

- в 2019 году на закупку реабилитационного оборудования для оснащения специальных учреждений будет направлено более 1 млрд рублей.