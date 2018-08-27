2018-08-27T21:33:31+03:00
Происшествия

Клофелин, секс-игрушки и удушение: в Москве 14-летняя девочка умерла в квартире судимого мужчины

Подозреваемый попал в камеры наблюдения, когда избавлялся от тела
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Мария была проблемным ребенком и состояла на учете в ПДН.Мария была проблемным ребенком и состояла на учете в ПДН.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Это убийство – намеренное или по неосторожности – стало одним из самых запутанных ЧП в столице за последнее время. Воскресным утром во дворе дома на улице Подвойского в ЦАО прохожие обнаружили лежащую на лавке девочку-подростка. Поняв, что она не дышит, перепуганные соседи вызвали полицию. А уже через несколько часов в одной из квартир, которые сдаются посуточно, задержали 43-летнего подозреваемого. Вычислить его оказалось несложно. Камеры над подъездом засняли, как он на руках выносит тело ребенка, кладет на скамейку и возвращается обратно в дом. Обойдя все квартиры, оперативники узнали в хмуром лысом мужчине своего «клиента».

БАЛОВАЛИСЬ ЗАПРЕЩЕНКОЙ

- Лобанов Александр Владимирович, - заметно нервничая, представился мужик и предъявил паспорт. Как выяснится позже – поддельный. Настоящее имя задержанного - Владислав Каньшин. Неоднократно судим за кражи и мошенничество. Это всплыло, когда героя ночного видео пробили «по пальчикам».

Но самое интересное обнаружили в квартире. С места происшествия следователи изъяли целый арсенал секс-игрушек - кожаный ремень, веревки, аксессуары для садо-мазо и ролевых игр, несколько флаконов геля-лубриканта, комплект женского белья, недопитую бутылку виски, неопознанные таблетки и жидкости, и даже шприц с иглой. Постельное белье оказалось испачкано кровью…

Паспорт оказался поддельным.

Паспорт оказался поддельным.

- Мы познакомились «ВКонтакте», - признался на первом же допросе Каньшин. – Встречались несколько раз. А в ту ночь ушла из дома из-за проблем с мамой. Сама приехала ко мне на такси.

То, что иногда баловался наркотой, задержанный не скрывал. Что за вещества содержатся в изъятых «колесах», покажет экспертиза.

- Запрещенные вещества мужчина принимал совместно с несовершеннолетней, - сообщили в следственном управлении СКР по Москве. - Через какое-то время девочке стало плохо, и подозреваемый отлучился в аптеку за лекарством. Вернувшись назад, он обнаружил подростка в бессознательном состоянии. Испугавшись последствий, вызвал «скорую» и вынес потерпевшую на улицу.

ПРОБЛЕМНЫЙ РЕБЕНОК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но как подчеркнули в следствии, это обязательное мероприятие, когда речь идет о смерти ребенка. Вина возрастного друга (или любовника?) девочки может и не подтвердиться.

Однозначного ответа, была ли у пары интимная связь, пока нет. Сначала подозреваемый вроде сознался: да, было несколько раз по обоюдному согласию. Но не в ту ночь. Кровь на белье объяснил тем, что у Маши были критические дни. Потом Каньшин и вовсе отказался от своих показаний.

В качестве основных причин смерти сейчас рассматриваются две версии: отравление и асфиксия. К слову, в квартире, где мужчина проживал постоянно, обнаружили клофелин. Не исключено, что именно им подозреваемый «угостил» Машу.

- Пока следов изнасилования или обычного полового акта на теле погибшей не обнаружено, - уточнил «КП» компетентный источник. – Но уже понятно, что девочка давно лишилась девственности. Она была, скажем так, проблемным ребенком. Состояла на учете в ПДН (комиссия по делам несовершеннолетних – Прим.авт.). Росла в неполной семье, мама – стюардесса, часто была в разъездах.

На странице девочки «ВКонтакте» стоит статус: «Наша жизнь как конфетки, просто у кого-то с коньячком, а у кого-то сосательные». Всего пара фотографий, зато множество групп. В сфере интересов - мода для подростков, популярные сериалы, аудиокниги, электронные сигареты, заброшенные здания, вечеринки… Возможно, в одном из таких сообществ ее и нашел ухажер-педофил. Теперь выяснить это предстоит следствию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей
Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного индуса и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]
Полковника из колонии строгого режима задержали с 300 тыс. рублей, за которые он обещал устроить УДО заключеному
Появилось видео задержания начальника новокуйбышевской ИК Андрея Гурьянова, которого пять лет назад уже собирались уволить за комнаты свиданий повышенной комфортности
Мама сестер Хачатурян, убивших родного отца, - на обвинения в проституции: Какой притон?! Мы в ларьке фруктами торговали
Мать Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян категорически отрицает всю ту нелицеприятную информацию, что появилась сейчас про нее и ее родню
Новости 24
Скорая с пациентом перевернулась, после столкновения с иномаркой
В подмосковной аварии погиб один человек
Для московского парка «Хуамин» привезут из Китая черепицу и фигурные камни
В столичной больнице имени Ворохобова приемное отделение работает по новым правилам
На Большом кольце метро станции «Лефортово» и «Авиамоторная» запустят в 2019 году
Москвичи могут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн
В центре Москвы появилась новая пешеходная зона
Названа дата московского осеннего велопарада
Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября
Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей