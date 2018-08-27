Клофелин, секс-игрушки и удушение: в Москве 14-летняя девочка умерла в квартире судимого мужчины

СЕГОДНЯ 20:40 2018-08-27T21:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Это убийство – намеренное или по неосторожности – стало одним из самых запутанных ЧП в столице за последнее время. Воскресным утром во дворе дома на улице Подвойского в ЦАО прохожие обнаружили лежащую на лавке девочку-подростка. Поняв, что она не дышит, перепуганные соседи вызвали полицию. А уже через несколько часов в одной из квартир, которые сдаются посуточно, задержали 43-летнего подозреваемого. Вычислить его оказалось несложно. Камеры над подъездом засняли, как он на руках выносит тело ребенка, кладет на скамейку и возвращается обратно в дом. Обойдя все квартиры, оперативники узнали в хмуром лысом мужчине своего «клиента».

БАЛОВАЛИСЬ ЗАПРЕЩЕНКОЙ

- Лобанов Александр Владимирович, - заметно нервничая, представился мужик и предъявил паспорт. Как выяснится позже – поддельный. Настоящее имя задержанного - Владислав Каньшин. Неоднократно судим за кражи и мошенничество. Это всплыло, когда героя ночного видео пробили «по пальчикам».

Но самое интересное обнаружили в квартире. С места происшествия следователи изъяли целый арсенал секс-игрушек - кожаный ремень, веревки, аксессуары для садо-мазо и ролевых игр, несколько флаконов геля-лубриканта, комплект женского белья, недопитую бутылку виски, неопознанные таблетки и жидкости, и даже шприц с иглой. Постельное белье оказалось испачкано кровью…

Паспорт оказался поддельным.

- Мы познакомились «ВКонтакте», - признался на первом же допросе Каньшин. – Встречались несколько раз. А в ту ночь ушла из дома из-за проблем с мамой. Сама приехала ко мне на такси.

То, что иногда баловался наркотой, задержанный не скрывал. Что за вещества содержатся в изъятых «колесах», покажет экспертиза.

- Запрещенные вещества мужчина принимал совместно с несовершеннолетней, - сообщили в следственном управлении СКР по Москве. - Через какое-то время девочке стало плохо, и подозреваемый отлучился в аптеку за лекарством. Вернувшись назад, он обнаружил подростка в бессознательном состоянии. Испугавшись последствий, вызвал «скорую» и вынес потерпевшую на улицу.

ПРОБЛЕМНЫЙ РЕБЕНОК

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но как подчеркнули в следствии, это обязательное мероприятие, когда речь идет о смерти ребенка. Вина возрастного друга (или любовника?) девочки может и не подтвердиться.

Однозначного ответа, была ли у пары интимная связь, пока нет. Сначала подозреваемый вроде сознался: да, было несколько раз по обоюдному согласию. Но не в ту ночь. Кровь на белье объяснил тем, что у Маши были критические дни. Потом Каньшин и вовсе отказался от своих показаний.

В качестве основных причин смерти сейчас рассматриваются две версии: отравление и асфиксия. К слову, в квартире, где мужчина проживал постоянно, обнаружили клофелин. Не исключено, что именно им подозреваемый «угостил» Машу.

- Пока следов изнасилования или обычного полового акта на теле погибшей не обнаружено, - уточнил «КП» компетентный источник. – Но уже понятно, что девочка давно лишилась девственности. Она была, скажем так, проблемным ребенком. Состояла на учете в ПДН (комиссия по делам несовершеннолетних – Прим.авт.). Росла в неполной семье, мама – стюардесса, часто была в разъездах.

На странице девочки «ВКонтакте» стоит статус: «Наша жизнь как конфетки, просто у кого-то с коньячком, а у кого-то сосательные». Всего пара фотографий, зато множество групп. В сфере интересов - мода для подростков, популярные сериалы, аудиокниги, электронные сигареты, заброшенные здания, вечеринки… Возможно, в одном из таких сообществ ее и нашел ухажер-педофил. Теперь выяснить это предстоит следствию.