В столице объявились новые мошенники: Компании из Прибалтики тайно оформляют на москвичей кредиты

СЕГОДНЯ 01:12 2018-08-28T01:19:21+03:00

О том, что он стал должником, Евгений Лоснов (на фото) узнал, когда ему позвонили из организации микрозаймов. Фото: vk.com/Евгений Лоснов

«КП» разбиралась, что делать, если на вас повесили долг с процентом

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- Теперь с меня требуют 60 тысяч рублей долга, которые я в глаза не видел. Чудеса, - качает головой телеоператор Евгений Лоснов, показывая выписку своей кредитной истории.

«Чудеса» в его жизни начались в мае этого года, когда на сотовый позвонили с неизвестного номера. Мужской голос отчеканил: «Вы должны компании «Монеза» 21 тысячу рублей. Имеете средства для погашения?»

- Я подумал - это какой-то новый развод. «Какой долг? - говорю. - Я про вашу компанию впервые слышу».

Через два дня позвонили снова.

- На этот раз девушка, - вспоминает Евгений. - «Я из «Е заема», вы нам должны 38 тысяч». Мне даже смешно стало: «А как же «Монеза»? - говорю.

Но после второго звонка москвич решил все же проверить свою кредитную историю. Взял выписку в банке, и надо же: на нем действительно висят два долга. Тут уже не до смеха - могут и счета заморозить, и выезд из страны запретить.

В ОДНОЙ КОМНАТКЕ

В такую аферу попал не только Лоснов. На форумах кипят обсуждения, и во всех фигурируют одни и те же компании:

«Попал в аналогичную ситуацию «Монеза» и «Е заем»! Коллекторы требуют по 10 и 15 тысяч рублей».

«Монеза» и «Е заем» оформили по моим паспортным данным два левых кредита, выдав деньги непонятно кому и куда. Узнал, когда решил рефинансировать ипотеку - банки отказывают. Испорчена кредитная история».

«Теперь и я должник. Какой-то кошмар, постоянно звонят по неоплатам, шлют СМС. Полиция отказывается заводить дело».

В возбуждении дела отказали и Евгению - за недостатком улик.

- Участковый мне так и сказал: «Я им позвонил, запрос отправил - тишина. А они вам звонят? Нет! Ну и чего париться?» - вспоминает Женя.

Оказалось, что «Монеза» и «Е заем» - практически одна организация. Обе МФО (микрофинансовые организации. - Ред.).принадлежат некой латвийской компании TWINO и, судя по выписке из ЕГРЮЛ, даже находятся в одном здании и буквально в одной комнатке…

Сайт «Е заема» завлекает клиентов легкими деньгами.

ЛЕВЫЙ ЗАЕМ

Похожи, как братья-близнецы, и сайты этих МФО. И там, и там - зазывный баннер, предлагающий первый заем под 0%, окно для ввода нужной суммы и срока погашения. И многообещающая зеленая кнопка «получить деньги».

Вся процедура оформления занимает каких-то пять минут. Даже самокат взять в аренду и то сложнее - там требуют скан паспорта и твое селфи с ним, да и заявку одобряют несколько дней. Тут же никаких документов, нужно только ввести паспортные данные и привязать банковскую карту (через СМС-код, как в онлайн-магазинах). Одобрение приходит моментально. А вместе с ним и деньги на карту.

Если так просто оформить кредит на себя, то, может, и левый заем взять не составит труда?

Рискую попробовать себя в роли мошенника. Покупаю еще одну СИМ-карту, регистрируюсь - только паспортные данные указываю не свои, а подруги. А вот банковскую карту - как раз свою собственную. Получится, что денежки - мои, а долг - ее. Нажимаю «запросить», но вдруг отказ. Неужели левые займы все-таки не работают? Как же это удается мошенникам?

- Фамилия в паспорте и фамилия на банковской карте должны совпадать, иначе перевод не пройдет, - объясняет основатель антиколлекторской компании «Антидолг» Николай Шуваев. - Поэтому, если такое происходит, вероятнее всего, это в чистом виде мошенничество. И, как правило, не без участия сотрудников самой микрокредитной организации.

То, что за этим стоят сами МФО, кажется и пострадавшему Евгению. Он обратился в компанию с просьбой провести внутреннее расследование. Через месяц ответа так и не было, и он решил зайти лично.

- Парень-служащий особо и не скрывал, - вспоминает Женя. - То есть прямым текстом он, конечно, не говорил, что они этим занимаются. Он говорил так: «Ну да, очень мало дел, которые доводятся до конца. Клиентам проще выплатить минимальные кредиты».

На это и расчет. Евгений же решил доказывать свою правоту через суд.

ОФИЦИАЛЬНО

Это делают сами сотрудники

- В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве в период с 2017 - 2018 года поступило 5 обращений граждан в отношении микрокредитных организаций «Е заем» и «Монеза», - сообщили «КП» в полиции. - В ходе проверки подтвердились факты выдачи микрокредитов без участия заемщиков. Выяснилось, что это делали рядовые сотрудники микрокредитных организаций, на которых возложены обязанности по оформлению документов и принятию решений «одобрить/не одобрить» (они присваивали деньги, якобы выданные в кредит другим лицам). В случае оформления займа без вашего ведома необходимо письменно уведомить о данном факте руководство организации с требованием предоставить документы, подтверждающие факт выдачи займа. С приложением копий данных документов надо обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, а также в судебные органы с целью признания данного договора займа недействительным.

4 наивных вопроса о лжедолгах

1. Как паспортные данные попадают к аферистам?

- Персональные данные добыть не так-то сложно, - говорит руководитель организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. - Мы приезжаем в любую гостиницу - там просят сделать ксерокопию нашего паспорта. Откуда мы знаем, что какой-то паренек-студент с ресепшена не скидывает их «куда надо»? А иногда их, например, копируют кадровые агентства-мошенники.

2. Как себя обезопасить?

- Нужно оберегать свои персональные данные: паспорт, банковскую карту, СИМ-карты. Симки не выкидывать, если закончили использовать, и обязательно отвязать от всех онлайн-банков. А еще раз в год каждый может обратиться за бесплатной выпиской в Бюро кредитных историй (в банках это делают за деньги. - Ред.). И проверить по ней задолженности.

3. Что грозит человеку, на которого завели заем?

- Подобный заем висит и портит кредитную историю. Человек идет за настоящим кредитом и получает отказ. Из-за этого некоторые даже вынуждены сами гасить лжезаймы! А если вопрос запустить, то «Монеза» может натравить коллекторов, и потом на вас же подать в суд. И теоретически судприказ тоже могут вынести без вас. А потом и арест счетов.

4. Что делать, если заем уже завели?

- Для начала можно подъехать и разобраться в самом МФО - бывает, что они и сами не в курсе, а вот если требование исходит прямо от них, надо писать заявление в полицию с просьбой провести расследование в рамках статьи «мошенничество», - говорит основатель антиколлекторской компании «Антидолг» Николай Шуваев. - Правоохранители должны проверить, с какого ip-адреса это происходило, будет сопоставляться местоположение человека в тот момент, когда подавались данные. Если в уголовном процессе не удается такие вещи решить, можно рассчитывать на гражданский суд.