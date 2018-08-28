Дорожный конфликт на юге Москвы закончился стрельбой и задержанием 18 человек

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-28T10:49:11+03:00

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Битва при Западном Бирюлево... Ну а как ещё назвать массовую драку со стрельбой, после которой в отдел полиции доставили почти два десятка человек! Это ещё не считая раненых.

- Вечером в понедельник, около 21.00, граждане сообщили о дорожном конфликте на Булатниковской улице. В потасовке участвовали две группы мужчин, звучали выстрелы, - рассказывают в пресс-службе московской полиции. - На место были высланы несколько нарядов.

По словам источника, началось все с малого - на улице едва не столкнулись две машины, «ВАЗ» и «Мерседес». Водители обеих авто выскочили из салонов разбираться. Страсти накалились буквально с пары крепких фраз. Один схватился за травматический пистолет, другой за лежавший в багажнике молоток. На выручку водителям кинулись и пассажиры. А так как дело было недалеко от офиса, где работали друзья одного из водил, драка очень быстро стала массовой. В ход пошли не только кулаки с пистолетом, но и ножи, бейсбольные биты и прочие тяжёлые предметы.

Итог - в больницы развезли троих мужчин. У пострадавших огнестрельные ранения, колото-резанные раны, черепно-мозговые травмы.

В полиции уточняют, что задержаны в общей сложности 18 человек. По камерам и с помощью очевидцев сейчас пытаются все выяснить, кто начал и кто какое участие принимал в побоище.

- Среди задержанных - несколько граждан России с Северного Кавказа, остальные - уроженцы стран Закавказья: Азербайджана, Армении, Грузии.

Пока проводится доследственная проверка. Но скорее всего будет заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Это как минимум.