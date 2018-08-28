2018-08-28T10:49:11+03:00
Происшествия

Дорожный конфликт на юге Москвы закончился стрельбой и задержанием 18 человек

В больницы увезли троих мужчин - с огнестрельными и ножевыми ранениями
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments20
Итог - в больницы развезли троих мужчин. У пострадавших огнестрельные ранения, колото-резанные раны, черепно-мозговые травмыИтог - в больницы развезли троих мужчин. У пострадавших огнестрельные ранения, колото-резанные раны, черепно-мозговые травмыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Битва при Западном Бирюлево... Ну а как ещё назвать массовую драку со стрельбой, после которой в отдел полиции доставили почти два десятка человек! Это ещё не считая раненых.

- Вечером в понедельник, около 21.00, граждане сообщили о дорожном конфликте на Булатниковской улице. В потасовке участвовали две группы мужчин, звучали выстрелы, - рассказывают в пресс-службе московской полиции. - На место были высланы несколько нарядов.

По словам источника, началось все с малого - на улице едва не столкнулись две машины, «ВАЗ» и «Мерседес». Водители обеих авто выскочили из салонов разбираться. Страсти накалились буквально с пары крепких фраз. Один схватился за травматический пистолет, другой за лежавший в багажнике молоток. На выручку водителям кинулись и пассажиры. А так как дело было недалеко от офиса, где работали друзья одного из водил, драка очень быстро стала массовой. В ход пошли не только кулаки с пистолетом, но и ножи, бейсбольные биты и прочие тяжёлые предметы.

Итог - в больницы развезли троих мужчин. У пострадавших огнестрельные ранения, колото-резанные раны, черепно-мозговые травмы.

В полиции уточняют, что задержаны в общей сложности 18 человек. По камерам и с помощью очевидцев сейчас пытаются все выяснить, кто начал и кто какое участие принимал в побоище.

- Среди задержанных - несколько граждан России с Северного Кавказа, остальные - уроженцы стран Закавказья: Азербайджана, Армении, Грузии.

Пока проводится доследственная проверка. Но скорее всего будет заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Это как минимум.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Скорая с пациентом перевернулась, после столкновения с иномаркой
В подмосковной аварии погиб один человек
Для московского парка «Хуамин» привезут из Китая черепицу и фигурные камни
В столичной больнице имени Ворохобова приемное отделение работает по новым правилам
На Большом кольце метро станции «Лефортово» и «Авиамоторная» запустят в 2019 году
Москвичи могут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн
В центре Москвы появилась новая пешеходная зона
Названа дата московского осеннего велопарада
Сторонникам Навального не согласовали митинг в Москве 9 сентября
Жителей Подмосковья приглашают на встречу с главным следователем России
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей