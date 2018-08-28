2018-08-28T12:37:03+03:00
Общество

В Москве после благоустройства открыли Парк 50-летия Октября

Здесь установили уличные тренажеры для воркаута, скейтпарк, скалодром
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин пообщался с местными жителямиСергей Собянин пообщался с местными жителямиФото: Алиса ТИТКО
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Парк 50-летия Октября открыли 28 августа после масштабной реконструкции. Дети, которые играли в этом парке в конце 60-х годов, теперь приводят сюда своих внуков. Но сегодня москвичи предъявляют к паркам совсем другие требования, чем 50 лет назад. О работах в парке рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Парк преобразился. Правда, долго мы спорили, что здесь делать. Одни говорили, чтобы ничего не делали, другие - переделать все. И мы два года обсуждали, что же делать. Но, судя по тому, что здесь по выходным много людей, то это говорит, что мы сделали все нужное для людей, - сказал во время общения с местными жителями мэр города. - Мы провели комплексное благоустройство. Теперь по качеству он не уступает, а во многом и превосходит лучшие мировые образцы городских парков.

В Москве после благоустройства открыли Парк 50-летия Октября Фото: Алиса ТИТКО

В Москве после благоустройства открыли Парк 50-летия ОктябряФото: Алиса ТИТКО

Парк находится на берегах реки Раменки на западе Москвы – между проспектом Вернадского, улицами Удальцова и Раменки.

Главная аллея начинается от северного выхода со станции метро "Проспект Вернадского". С ходу можно кататься на роликах, велосипеде по "мягким" дорожкам.

В центре парка, где сходятся основные аллеи, расположены открытая сцена и композиция "Моя семья" (в народе – "Ладошки"), популярное место встреч и прогулок местных жителей. Теперь по просьбе горожан, главный символ парка еще и светится ночью.

Много мест для развлечения теперь у детей - обустроили 12 площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Родители могут также заниматься спортом - установили уличные тренажеры для воркаута, скейтпарк, скалодром, площадки для бокса, настольного тенниса, игры в бадминтон, волейбол, баскетбол.

Для велопрогулок в парке появилась велодорожка протяженностью 3,6 км, а также 12 велопарковок. Отдельно для любителей бега разметили беговую дорожку протяженностью 610 метров. Места для пеших прогулок тоже есть, причем необычные - дорожно-тропиночная сеть из разных типов покрытия (плитка, асфальтобетон, покрытие из щебня, деревянный настил). Во время прогулок можно покормить птиц, для которых создали 31 кормушку.

Здесь установили уличные тренажеры для воркаута, скейтпарк, скалодром Фото: Алиса ТИТКО

Здесь установили уличные тренажеры для воркаута, скейтпарк, скалодромФото: Алиса ТИТКО

Для выгула собак создали отдельные территории - две площадки с ограждением и специальным игровым оборудованием.

Есть в парке пруд, вблизи которого можно приятно провести время. Тем более рядом столько зелени - дополнительно было высажено 338 деревьев, а это лиственница, ива белая, ель, берёза повислая, и 5700 кустарников, среди них жимолость татарская, калина, можжевельник, кизильник блестящий, чубушник венечный.

По просьбам москвичей на территории парка возвели 12 павильонов, включая администрацию кафе, детский игровой клуб, четыре пункта проката, два киоска с едой, два павильона в зоне коворкинга и шахматную беседку.

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