2018-08-28T19:13:19+03:00
Общество

Собянин открыл ландшафтный парк "Митино" после благоустройства

Здесь создали скейтпарк и площадки с тренажерами для воркаута
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столице завершено благоустройство ландшафтного парка "Митино".В столице завершено благоустройство ландшафтного парка "Митино".Фото: Алиса ТИТКО
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В столице после комплексного благоустройства 28 августа открыли ландшафтный парк "Митино", площадью 140 га. Осмотреть выполненные работы приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Завершено благоустройство ландшафтного парка "Митино" – большой зеленой территории среди огромного жилого района с населением почти 200 тысяч человек. Поздравляю жителей Митино с этим прекрасным событием в жизни района, – сказал Сергей Собянин.

В парке обустроили девять спортивных площадок и зону с трибунами и пунктом проката (в зимний период может быть переоборудована в каток с искусственным льдом). Здесь же построили скейтпарк, площадки с тренажерами для воркаута, для игры в стритбол, для игры в пляжный волейбол.

У входа в митинский ландшафтный парк. Фото: Алиса ТИТКО

У входа в митинский ландшафтный парк.Фото: Алиса ТИТКО

Теперь на свежем воздухе можно поиграть в теннис, баскетбол и в мини-футбол. По просьбам жителей района Митино дополнительно установлен бугельный подъемник, предназначенный для подъема на горку во время катаний на санях и "ватрушках".

Для детей установили множество качелей, горок и тарзанок. В парке можно заниматься не только активным спортом, но и, например, неспешно гулять по дорожке протяженностью 24,5 км. Ее выложили разными типами покрытия (плитка, асфальтобетон, покрытие из крошки). Для велосипедистов обустроили отдельную дорожку протяженностью 4,5 км.

В парке обустроили девять спортивных площадок и зону с трибунами и пунктом проката. Фото: Алиса ТИТКО

В парке обустроили девять спортивных площадок и зону с трибунами и пунктом проката.Фото: Алиса ТИТКО

Для летнего отдыха в парке обустроили пляжные террассы, возле Пенягинского пруда появился так называемый "солярий" (деревянная терраса) площадью 450 кв.метров, установлено 10 пляжных раздевалок и 20 уличных шезлонгов.

В парке раньше не было охраны, пунктов проката и туалетов - теперь все это есть. А также павильон администрации, кафе, сцена для концертов и видовая площадка.

ЦИФРЫ (благоустройства)

- 536 деревьев,

- 3472 кустарника,

- 438 фонарей,

- 29 камер видеонаблюдения

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

До 30-х годов территория была покрыта лесом. Позже там был построен дачный поселок Московского треста хлебопечения. Дома здесь появлялись один за другим, в 90-х годах местность исследовали археологи, и ей присвоили статус памятника истории и культуры, не подлежащего застройке. И только в 2003 году в каньоне речки Барышихи разбили парк.

КСТАТИ

Недалеко от станции метро "Волоколамская" работает Культурно-досуговый и историко-археологический комплекс парка. Здесь все желающие смогут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища ХII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали ещё в I тысячелетии до нашей эры.

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