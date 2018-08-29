В Москве открыли дорогу от Киевского до Калужского шоссе

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-29T12:02:57+03:00

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Несколько дней назад закончили реконструкцию Калужского шоссе, а 29 августа открыли еще одну важнейшую магистраль Новой Москвы. Новая трасса связывает Киевское и Калужское шоссе и является фактическим дублером МКАДа. Открывать движение приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

— МКАД в этом участке тоже перегружен, поэтому поедет получше. Этот участок позволит на один балл уменьшить пробки. Очень важно, что в киродире этой дороги идет линия метрополитена, которая сейчас находиться на этапе строительства. Я надеюсь, что в следующем году тоже будет запущена. Это важная такая магистраль, сделана на серьезном уровне, в каждую сторону по 4 полосы, - сказал мэр Москвы.

В Москве открыли дорогу от Киевского до Калужского шоссеФото: Алиса ТИТКО

Новая трасса между Киевским и Калужским шоссе проходит через Картмазово и Прокшино. Строительство заняло три года. Трасса четырехполосная в каждом направлении. Всего построено 27 км дорог, включая девять путепроводов и два тоннеля.

- Уникальность этой дороги заключается в том, что она была интегрирована со строящимся участком Сокольнической линии метро "Саларьево" – Коммунарка. Это первый опыт строительства совмещенной автотрассы и линии метро в Москве, - уточнили в мэрии Москвы.

Вдоль трассы от Киевского до Калужского шоссе строится новый участок Сокольнической линииФото: Алиса ТИТКО

О МЕТРО

Вдоль трассы от Киевского до Калужского шоссе строится новый участок Сокольнической линии (станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово"). Дорога и участок линии метро позволят:

- создать новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями Киевским и Калужским шоссе;

- улучшить транспортную доступность Солнцево, г. Московский, Коммунарки и близлежащих поселений Новой Москвы;

- значительно снизить нагрузку на юго-западный участок МКАД;

- перераспределить транспортные потоки и снять часть нагрузки с Киевского и Калужского шоссе на подъезде к МКАД;

- обеспечить пересадку пассажиров с наземного транспорта на метро;

- обеспечить удобный подъезд к офисам и другим местам приложения труда, строящимся в Новой Москве.

Также на ТПУ "Саларьево", у станций метро "Прокшино" и "Филатов луг" будет обустроено порядка 8 500 парковочных мест.