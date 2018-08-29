На востоке Москвы поймали таксиста, который увез ребенка своей пассажирки

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-29T16:13:55+03:00

Мужчина уверяет, что не видел спящего на заднем сидении мальчика

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Днем в среду в дежурную часть московской полиции обратилась женщина, которая заявила, что таксист похитил ее ребенка.

- По словам заявительницы, она вызвала такси через мобильное приложение, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Водитель на «Хендей Солярис» привез ее и 5-летнего сына по указанному адресу - на пересечение Щелковского шоссе и 5-й Парковой улицы. Женщина покинула салон первой. Но едва она вышла, водитель сорвался с места и уехал. Вместе с ребенком.

По предварительной информации, женщина пыталась дозвониться таксисту через номер телефона, который сохранился в приложении, но тот не брал трубку. Испугавшаяся за ребенка москвичка и позвонила в полицию. Чтобы задержать автомобиль, на востоке Москвы пришлось ввести план «Перехват».

- На текущий момент машина такси задержана, с водителем работают сотрудники полиции, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Таксист (к слову, приезжий из Средней Азии) уверяет, что просто не заметил на заднем сидении спящего ребенка. Он якобы подумал, что пассажирка вышла вместе с сыном и уехал, получив новый вызов.

В полиции проводят проверку.