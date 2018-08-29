В центре Москвы из окна выпал вице-президент крупнейшего металлургического комбината России

СЕГОДНЯ 17:59 2018-08-29T18:05:53+03:00

Следственные действия на месте обнаружения тела вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана у дома № 2 по улице Серафимовича. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

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В центре Москвы погиб топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Как стало известно, Бруно Чарльз де Куман выпал из окна «Дома на набережной», которая стоит на улице Серафимовича. В этом здании компания снимала ему квартиру.

- Сегодня днем мужчина приехал к дому вместе с сослуживцем и попросил подождать, - говорит источник в правоохранительных органах. - А через несколько минут он выпал из окна. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти человека уже не удалось.

По предварительной информации, предсмертной записки де Куман не оставил. Разговоров о самоубийстве не заводил. На депрессию не жаловался.

На месте происшествия сейчас работают оперативники и следователи. В том числе им предстоит изучать личные записи погибшего.

В пресс-службе НЛМК информацию о гибели Бруно Чарльза де Кумана подтвердили.

Де Куман - гражданин Бельгии, в компании он с июня 2017 года занимал пост вице-президента по исследованиям и разработкам.

Новолипецкий металлургический комбинат на текущий момент - крупнейшее в России предприятие такого профиля.