2018-08-30T00:24:43+03:00
Происшествия

Дрессировщика Большого Московского цирка, на которого напал лев, готовят к операции

37-летний Алексей Макаренко пытался предотвратить драку двух хищников [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Момент нападения хищника. Кадр из видеоМомент нападения хищника. Кадр из видео
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Во время репетиции на манеже Большого Московского цирка лев напал на дрессировщика. Как стало известно, пострадал 37-летний Алексей Макаренко - его немедленно доставили в больницу. Об инциденте в соцсетях написал директор БМЦ Эдгард Запашный.

«Инцидент произошел в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж, - рассказал знаменитый дрессировщик. - По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке. Но один из львов стал преследовать собрата, когда тот уже зашел в коридор, ведущий к вольерам. Ассистенты вовремя перегородили ему дорогу, чтобы избежать драки между хищниками. И разгневанный подобными действиями лев тут же набросился на дрессировщика Алексея Макаренко».

Запашный выложил в Instagram видео происшествия. На нем видно, что лев хватает Макаренко за руку, но ему на помощь приходить коллега и отгоняет зверя.

zapashny.ruzapashny.ru
На участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля ИДОЛ-2018 напал лев
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«К счастью, лев травмировал дрессировщика не сильно: порвал руку», - сообщил директор цирка.

На место была вызвана скорая помощь. Макаренко доставили в больницу и наложили швы. Но уже на следующий день он вернулся к репетициям. Алексей Макаренко сейчас вместе с супругой Ольгой Борисовой готовятся к выступлению на Всемирном цирковом фестивале «Идол-2018» - он пройдет с 12 по 16 сентября как раз-таки в цирке на Проспекте Вернадского. На него приедут более 130 участников из 13 стран мира.

Сам инцидент произошёл ещё 27 августа, в понедельник. Но только сейчас о нем стало известно СМИ.

- Мы репетировали и вчера, и сегодня, - рассказал Макаренко корреспонденту «Комсомольской Правды».

sergeevichmasergeevichma
Дрессировщик Алексей Макаренко
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Однако с рукой возникли осложнения. Сегодня дрессировщика вновь доставили в больницу. Утром ему предстоит операция.

- Лев прокусил руку не сильно глубоко, но зубы хищников, которые едят сырое мясо - сами понимаете - чистотой не отличаются, - говорит Алексей. - Вот и пошел не большой абсцесс. Но благодаря Татьяне Васильевне Запашной (замдиректора цирка, - Авт.), мне нашли хороших хирургов по гнойным ранам. Я надеюсь уже послезавтра вернуться на манеж.

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