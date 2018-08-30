Метро уходит за МКАД: открыли участок от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки"

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-30T16:09:31+03:00

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Московское метро стало на семь станций больше - 30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки".

Метро уходит за МКАД — это пять станций из семи открывшихся в составе Калининско-Солнцевской линии. Жители районов Солнцево и Ново-Переделкино почти полвека ждали, когда смогут добираться в центр за 30 минут, а за 1,5 часа. "КП" посмотрела на запущенный участок длиной 15,3 км с семью станциями: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Московское метро стало на семь станций большеФото: Алиса ТИТКО

- Мы ждали этот праздник почти 50 лет. И вот наконец-то Солнцево, Новопеределкино смогут пользоваться метро. Проведена огромная работа - 30 км метро, 17 станций пришлось пройти, чтобы дойти до "Рассказовки". Было сложно, проходили под Москва-рекой, в тяжелых условиях, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

- Громче говорите, - кричали из толпы.

- Главное не то, что я сейчас скажу, а то, что через час станция "Рассказовка" откроется и примет своих первых пассажиров, - сказал мэр Москвы.

На станции "Рассказовке", которая стала конечной новой линии, решили открыть "библиотеку". Только книги там не классические, а виртуальные. Их можно скачать с помощью QR-кода на свой мобильный телефон или планшет. Находите на красных колонах нужного автора, произведения и читайте.

На станции "Рассказовке", которая стала конечной новой линии, решили открыть "библиотеку"Фото: Алиса ТИТКО

ПАССАЖИРОПОТОК В СУТКИ:

- Мичуринский проспект – 230 000,

- Озёрная – 70 000,

- Солнцево – 75 000,

- Говорово – 70 000,

- Боровское шоссе – 60 000,

- Новопеределкино - 120 000,

- Рассказовка – 210 000.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участокФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Станция "Рассказовка" недолго будет конечной: в ближайшие три-четыре года планируется продлить линию до аэропорта "Внуково". Она пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы. Сейчас ведется проектирование и трассировка этого участка.