Метро уходит за МКАД: открыли участок от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки"
Московское метро стало на семь станций больше - 30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки".
Метро уходит за МКАД — это пять станций из семи открывшихся в составе Калининско-Солнцевской линии. Жители районов Солнцево и Ново-Переделкино почти полвека ждали, когда смогут добираться в центр за 30 минут, а за 1,5 часа. "КП" посмотрела на запущенный участок длиной 15,3 км с семью станциями: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
Московское метро стало на семь станций большеФото: Алиса ТИТКО
- Мы ждали этот праздник почти 50 лет. И вот наконец-то Солнцево, Новопеределкино смогут пользоваться метро. Проведена огромная работа - 30 км метро, 17 станций пришлось пройти, чтобы дойти до "Рассказовки". Было сложно, проходили под Москва-рекой, в тяжелых условиях, - сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.
- Громче говорите, - кричали из толпы.
- Главное не то, что я сейчас скажу, а то, что через час станция "Рассказовка" откроется и примет своих первых пассажиров, - сказал мэр Москвы.
На станции "Рассказовке", которая стала конечной новой линии, решили открыть "библиотеку". Только книги там не классические, а виртуальные. Их можно скачать с помощью QR-кода на свой мобильный телефон или планшет. Находите на красных колонах нужного автора, произведения и читайте.
На станции "Рассказовке", которая стала конечной новой линии, решили открыть "библиотеку"Фото: Алиса ТИТКО
ПАССАЖИРОПОТОК В СУТКИ:
- Мичуринский проспект – 230 000,
- Озёрная – 70 000,
- Солнцево – 75 000,
- Говорово – 70 000,
- Боровское шоссе – 60 000,
- Новопеределкино - 120 000,
- Рассказовка – 210 000.
30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участокФото: Алиса ТИТКО
КСТАТИ
Станция "Рассказовка" недолго будет конечной: в ближайшие три-четыре года планируется продлить линию до аэропорта "Внуково". Она пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы. Сейчас ведется проектирование и трассировка этого участка.