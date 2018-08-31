2018-08-31T14:57:14+03:00
Московские окна

Что изменится в работе городского транспорта с 1 сентября, почему столичные таксисты засыпают за рулем и в какой парк сходить отдохнуть

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Михаил АНТОНОВАлиса ТИТКОПавел КЛОКОВ
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Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Что изменится в работе городского транспорта с 1 сентября? В Москве появятся электробусы и на них можно будет месяц ездить бесплатно. Уберут турникеты во всех видах транспорта. Появятся новые маршруты. 1,5 миллиона льготников из области смогут бесплатно ездить в Москве.

- В Москве открылись сразу семь новых станций желтой ветки метро.

- Почему столичные таксисты засыпают за рулем?

- Открывается участок трассы М11 в объезд Клина.

- В Москве после реконструкции открылись 5 парков.

- В парке "Зарядье" появилась самая длинная в мире игрушечная гоночная трасса.

Что изменится в работе городского транспорта с 1 сентября, почему столичные таксисты засыпают за рулем и в какой парк сходить отдохнуть

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