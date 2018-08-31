Лига будущего: сеть детских технопарков Москвы расширяется

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T02:07:30+03:00

В Москве запускается еще одна площадка, где старшеклассники могут получить базу самых интересных и востребованных профессий будущего

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В 2016 году в Москве была заложена новая образовательная сеть - детские технопарки. Это площадки, где школьники средних и старших классов имеют возможность раскрыть свои таланты и получить базовые знания для выбора будущих профессий, современных, интересных, актуальных на рынке труда в ближайшие годы. Здесь они учатся программировать роботов и запускать беспилотники, создают полезные мобильные приложения для гаджетов и пишут новые компьютерные игры. На текущий момент детские технопарки есть уже во всех округах столицы. Ежегодно их могут посещать около 60 тысяч ребят. А в сентябре начнет работу уже тринадцатая по счету площадка - детский технопарк при Научно-исследовательском центре «Курчатовский институт». (Улица Рогова, 10, метро «Щукинская», северо-запад Москвы. - Авт.) Для детей здесь созданы четыре тематические лаборатории, в которых юные слушатели смогут изучать естественные науки, энергетику и экологию, нейрокогнитивные и информационные технологии.

На площади более 1000 квадратных метров разместились хорошо оснащенные классы для обучения и командной работы над проектами. На занятиях в новом детском технопарке будет использоваться настоящее оборудование для исследований. Образовательные программы разрабатывались совместно с передовыми предприятиями и ведущими вузами столицы. (Среди партнеров технопарка - МГУ, МФТИ, МИФИ, МГПУ. - Авт.) Они учитывают перспективные направления деятельности Курчатовского института и потребности города в специалистах профессий будущего.

В сентябре он начнет работать в тестовом режиме.

- Мы рассчитываем начать полноценную работу с октября, в сентябре будут проходить мастер-классы и дни открытых дверей, - сообщил директор технопарка Вадим Лазутин.

По словам Лазутина, ежедневно в детском технопарке могут заниматься до 80 школьников. Но при этом число желающих записаться на курсы на текущий момент по многим направлениям превышает число имеющихся мест. Занятия, к слову, проводятся в группах до 12 - 15 человек. Большинство детских технопарков записывают детей с 14 лет, но при этом «Москва» и «Мосгормаш» охотно принимают детей с 13 лет, а «Сколково» и Детский технопарк равных возможностей при РГСУ - и с 12 лет.

- Каждый детский технопарк Москвы – это концентрация новейших технологий, лучших наставников и передовых форматов подготовки детей к будущей профессии, - отмечают в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. - Уже сейчас появляются профессии будущего, и предприятия заинтересованы в том, чтобы готовить таких специалистов буквально со школьной скамьи.

ЭТО ВАЖНО!

Записаться в детский технопарк можно через сайт imoscow.ru. В разделе «Образование» вы найдете описание всех детских технопарков Москвы и сможете выбрать интересующее вашего ребенка направление.

КСТАТИ

Реальные проекты будущего

Обучение в детских технопарках - не какие-то абстрактные знания. Это реальные проекты, которые могут быть воплощены в производстве и многих других важных сферах. В качестве примера можно привести работы слушателей детских технопарков Москвы, которые стали триумфаторами ежегодного Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Шустрик».

Слушатели технопарка «Мосгормаш» создали проект по утилизации космического мусора, который жюри признало новаторским, реалистичным и экономически целесообразным. Варвара Зубкова из технополиса «Москва» - проект по созданию удобной обуви с помощью 3D-печати, с учетом особенностей стопы и индивидуальных пожеланий человека. А слушатель технопарка «Инжинириум» на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана Даниил Поздняков написал мобильное приложение Noisy, которое измеряет уровень шума на тех или иных улицах. Это позволит москвичам выбрать для отдыха самые тихие места.