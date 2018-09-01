«Полетели огненные искры»: После вылета из Домодедово в самолет Москва - Норильск попала молния

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-01T11:07:33+03:00

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В самолет, следовавший из Москвы в Норильск, при наборе высоты ударила молния. Об этом сообщил один из пассажиров рейса. Запись была выложена в Instagram-паблике «Норильск Сегодня».

Речь идет о «Боинге» компании Nordastar, который вылетели из аэропорта Домодедово в 2.30 31 августа. По словам анонимного пассажира, «когда мы вылетали, шел дождь, была сильная гроза и мелькали молнии».

«Где-то через 3-5 минут начало самолет трясти. Он стал переваливаться с левого на правое крыло, а потом мы стали падать в самом прямом смысле, самолет стал неуправляемый. Люди кричали, некоторые плакали и были все напуганы. Потом произошел хлопок в левое крыло полетели огненные искры. Увидев это, пассажиры начали кричать еще больше. Оказалось, молния попала в крыло… Люди стали кричать, чтобы пилот возвращался назад и посадил самолет».

Тем не менее полет продолжился. По словам анонима, в салоне не было свободных мест, многие летели с детьми. После набора высоты появились стюардессы, которые, как говорит очевидец, отпаивали пассажиров валерьянкой. Спустя четыре часа «Боинг» благополучно приземлился в Норильске.

Позже в комментариях в паблике отметились другие пассажиры рейса.

«Это было очень страшно, - пишет пользователь erokhinaolga. - Самолет сильно трясся, скрипел, попал в грозовой фронт. Неуправляемым он не был точно - я уверена, что именно твердая рука пилота вывела нас оттуда. Были вскрики, но люди скорее в ужасе притихли, ожидая, чем же это кончится. Я молилась вслух и держала за руку ребенка, который спал. Сидела и думала, что как хорошо, что она выключилась так крепко. Потом ударила молния, звук был - очень сильный хлопок, не справа или слева, а везде. И яркая белая вспышка в иллюминаторах. Я решила, что двигатель загорелся. Ощущение беспомощности, о котором писали, это ужасно. Думала, сейчас падать начнем. Но мы продолжали лететь, понемногу тряска прекратилась. Вопрос один - почему мы оказались в грозе?»

В самой компании Nordstar инцидент, с которого прошло уже больше суток, комментировать пока не готовы.

- Мы тоже видели эти сообщения в Instagram, мы готовим ответ, который будет опубликован у нас на сайте в течение сегодняшнего дня, - сообщила корреспонденту «Комсомольской Правды» руководитель отдела по связям с общественностью компании Nordstar Ирина Воробьёва.

- Вы можете предварительно сказать: то, о чем говорят пассажиры – правда?

- Не могу. Ждите официального ответа.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Самолет рассчитан на попадание молнии

- На самом деле попадание молнии довольно распространенное явление, - рассказал «КП» бывший командир воздушного судна Александр Романов. - Особенно в летний период. Это не страшно. Самолет на это рассчитан. Конечно, пилоты обычно пытаются обойти зоны, где возможно попадания. Но удар молнии не критичен. У самолетов есть система статического электричества, заряд стекает по статическим разрядникам, не особенно причиняя вред самолету. Да, ситуация заштатная. Но, повторюсь, не критичная для безопасности полета.