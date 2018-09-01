В столичном метро запустили новый тематический поезд - «Градоначальники Москвы»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-01T15:01:50+03:00

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Накануне Дня города в московском метрополитене запустили тематический поезд «Градоначальники Москвы». Как сообщают в пресс-службе фестиваля «Московские сезоны», он будет ездить по Кольцевой линии подземки. Экспозиции в вагонах, посвященные руководителям города, охватит период длиной в более чем три века.

- За точку отсчета взят 1709 год - именно тогда Петр I учредил должность губернатора Москвы, - рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В пути пассажиры могут совместить приятное с полезным - не только добраться до нужной станции, но и познакомиться с целыми пластами истории российской столицы через личности градоначальников. В вагонах будут развешены редкие литографии, фото, малоизвестные факты.

Кстати, сама должность управленца, руководящего городом, за эти три века многократно менялась. Сейчас – это мэр, а раньше это были генерал-губернаторы, председатели исполкома Моссовета и даже «главный начальник Москвы».

Напомним, в этом году Москва будет отмечать День города 8 и 9 сентября.

На текущий момент в московском метро курсируют более двадцати именных и тематических составов. В том числе «Акварель», поезд-галерея, в котором висят репродукции известных картин русских художников; «Герои на все времена» (к 100-летию киностудии имени Горького), «Космический поезд», «Кино победы» и проч.