...А зачет будете сдавать чат-боту

СЕГОДНЯ 23:00 2018-09-02T23:26:12+03:00

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Один знакомый недавно напомнил диалог из «Алисы в стране чудес»:

- Чтобы оставаться на месте, нужно бежать с всех ног! – сказал девочке Кролик.

- А чтобы куда-то попасть?

- Тогда бежать нужно как минимум вдвое быстрее!

Это как раз про сегодняшнее образование.

Самая консервативная

Образование, впрочем, как и медицина, - самые консервативные отрасли. И слава Богу.

Не будь этого, в 90-е наши школы, когда из них побежали обнищавшие учителя, рассыпались бы, как песчаные замки. А они выжили. Сохранили систему, которую потом уже, в 2000-х, начали развивать.

От того, какие навыки даст школа, как научит знаниями пользоваться – зависит будущее страныФото: Александр МИЛКУС

Прежде образование никогда никуда не торопилось. Топало вразвалочку вслед за прогрессом. Появились фабрики и заводы, понадобился грамотный рабочий (для сельских работ хватало сметки крестьянина). Открылись школы – трехлетние, четырехлетние. Даже в XX-м индустриальном веке цикл изменений составлял двадцать лет. В СССР это реформы 30-х, потом 50-х, а потом 70-80-х годов. Примерно так же менялись образовательные программы на Западе.

А в XXI веке понеслось... И образование из арьергарда за какие-то два десятилетия переместилось в авангард.

Ну правда – раньше школы и вузы понимали кто требуется стране на выходе. И более-менее успешно выполняли заказ. А теперь? Никто не знает, кем будут работать те, кто в начале этого сентября пошел в первый класс. Какие будут профессии? Какие знания понадобятся? То есть нужно готовить людей к совершенно неопределенному будущему, в котором им предстоит жить, зарабатывать для себя и семьи, строить карьеру. А не готовить нельзя – потому что мы же хотим развиваться и через 20 лет, и через 30, и через 40.

То есть – обратите внимание – теперь от того, какие навыки даст школа, как научит знаниями пользоваться – зависит будущее страны, успешность нас всех как народа и отдельного человека.

На форуме ребятам рассказывали и показывали где и какие новые знания они могут получитьФото: Александр МИЛКУС

В общем, страны, которые хотят удержаться в XXI веке, не скатиться в прошлое (то есть остаться на месте по Льюису Кэроллу) должны быстро и вдумчиво развивать систему образования. Финны, которые в прошлом десятилетии во всех международных исследованиях были первыми по качеству школьного образования, чтобы не потерять темп, теперь выпускают новую программу образования каждые два года!

Бегут и другие страны, пыхтят, задыхаются (потому как изменения требуют больших денег), оглядываются на других. Это все равно, что человеку, который всю жизнь занимался спортивной ходьбой, сказать – ну а теперь ты спринтер и должен победить в чемпионате мира.

И вот в этом забеге Россия в последние годы оказалось на вполне приличном месте. Проводившийся в последних числах августа и в первых – сентября московский форум «Город образования» - это показал.

Впечатление, что столько новых увлекательных проектов, сколько сегодня появляется в образовании, нет ни в какой другой отрасли.Фото: Александр МИЛКУС

Город забурлил

В чем этот темп? В возможностях развития новых навыков, которые появляются для детей, родителей и учителей.

Все четыре дня форум походил на кипящую кастрюлю компота, с которой сняли крышку. В одном углу девчушки с большими бантами и в строгой кадетской форме строят дорогу для машин-роботов, в другом тыкают по клавишам – проходят текст к каким профессиям больше склонен пятиклассник. Закинув на ногу на ногу замечательный учитель истории Александр Гулин вещает примерно следующее:

- Мне надоело каждый раз проверять знание дат, я написал чат-бот (программа, которая выстраивает диалог на основе набора заранее составленных фраз – Ред.) и дети сами ему отвечают. Мне остается только оценки выставить, - и добавляет шутку. - Я вообще считаю, что лучший урок – это урок на котором учитель ничего не делает.

Девчушки с большими бантами и в строгой кадетской форме строят дорогу для машин-роботовФото: Александр МИЛКУС

Вещает он на фоне экрана, на котором написано «Народная учительская электронная методическая среда». Учителя сами придумывают сценарии цифровых уроков и делятся ими с коллегами.

За углом для сравнения стол учителя в 1988 году. Шаль, накинутая на спинку стула, настольная лампа с эбонитовым основанием, дисковый телефон, стопка журналов «Наука и жизнь».

Столица, создав Московскую электронную школу (МЭШ), а это больше трех тысяч сценариев уроков и лекций по всем предметам, записанных лучшими учителями, бесплатно передала ее на федеральный уровень. Она становится доступна школам в любом регионе. МЭШ – крутой системный проект. Но, что не менее важно – в процесс создания нового включаются и просто по собственной инициативе.

Новые образовательные технологии позволяют создавать удивительные вещи и делать их доступными хоть в Урюпинске, хоть в Южно-Сахалинске. Разговариваю с совсем юным Максимом Волошиным, который придумал проект «Кодвартс» - программу обучения школьников языкам программирования как более привычным им иностранным языкам. Английский плюс понимание как написать программу – одни из важных навыков, которые понадобятся в каждому взрослому в следующем десятилетии.

- Так-таки каждому? Вот в селе, например...

- А там в первую очередь. Знаете, как рванула агрономическая наука. Метеостанции, которые просчитывают, когда нужно обрабатывать урожай, беспилотные комбайны... А все это – компьютеры. Скоро самые продвинутые будут работать на фермах.

Заскочил на лекцию пассионарной Виктории Шиманской. Она продвигает технологию эмоционального интеллекта – мол, если пропускать знания через себя – они лучше усваиваются. Модная фишка. Но такими приемами для обучения пользовались и раньше. Просто относились к ним так, как к учительскому подспорью. А теперь, когда знаний становится все больше, как правильно уложить их в голову ребенку?

- Можно выучить названия десяти городов. Но скоро они забудутся, - приводит пример Виктория. – А можно составить карту путешествия, которое пройдет через эти города, поинтересоваться чем они знамениты. Уверяю вас, в таком контексте ничего не выветрится их головы!

Технологи Шиманской подхватывают школы от Барнаула до Кирова.

Впечатление, что столько новых увлекательных проектов, сколько сегодня появляется в образовании, нет ни в какой другой отрасли. Парни с накаченными бицепсами и с наколками, змеящимися по рукам, открывают курсы подготовки к ЕГЭ для двоечников и те отлично сдают экзамен. Другие не менее молодые открывают портал для того, чтобы выполнять домашние работы было легко и весело. Третьи придумывают настольную игру, которая поможет выбрать профессию будущего.

Новые образовательные технологии позволяют создавать удивительные вещи и делать их доступными хоть в Урюпинске, хоть в Южно-Сахалинске.Фото: Александр МИЛКУС

Новые школы

Но самая крутая история последнего времени – состоятельные люди стали открывать школы с новыми образовательными пространствами и новыми методиками обучения. Как раз 1 сентября под Москвой открылась школа «Летово», которую на свои деньги строил владелец «Росагро» Вадим Мошкович – с пансионатом и коттеджами для учителей.

На форуме встречаю Арама Пахчаняна, вице-президента одной из самых успешных российских IT-компаний (помните программы распознавания текста, интеллектуальный анализ данных?) Теперь он... директор школы «Айб» в Ереване и, похоже, его это невероятно увлекает:

- Школа обязана дать ребенку свободу. Но при этом ученик должен выйти с урока с новым знанием. Если этого нет – смысла в учебе нет. И у школы должна быть стратегия развития. Зачем они учат, какой результат хотят получить? Вы спросите большинство директоров – есть понимание чего хотят добиться? Ответят – хорошо сдать ЕГЭ. Но это же не цель образования!

Почему такие, как сказали бы раньше, экспериментальные учебные заведения так важны? В них обкатывают новые педагогические технологии. Из таких школ отработанные и доказавшие результат методики придут, уже приходят в школу массовую.

Учиться! К нам?!

На форум приехали руководители систем образования, директора школ, продвинутые учителя из Китая, Индии, США, Германии, Дании, Арабских Эмиратов, Финляндии. Если раньше иностранные спикеры с кафедры рассказывали нам как у них там все интересно и здорово, а мы записывали изречения и завидовали, то теперь приезжают и наш опыт подсмотреть.

- Система образования Москвы – одна из лидирующих в мире, - заметил Андреас Шляйхер, директор по вопросам образования и учебных достижений организации экономического сотрудничества и развития. А уж этого долговязого эксперта в ангажированности не заподозришь.

Так в мире сейчас происходит – страны пытаются заложить в программу развития своей системы образования и то, что подсмотрели у других. Вот и в Москву приехали посмотреть, послушать. И нам да, действительно, есть что показать и о чем рассказать.

На форуме ребятам рассказывали и показывали где и какие новые знания они могут получитьФото: Александр МИЛКУС

И «Комсомолка» в тренде

На форуме «Город образования» впервые прошли мастер-классы, организованные ИД «Комсомольская правда». В них участвовали директор Института изучения детства, семьи и воспитания Академии образования Татьяна Волосовец, ведущий научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Алексей Обухов, знаменитый психолог Катерина Поливанова.

В ближайшее время на Радио «КП» (можно включить кнопку на этом сайте) и на kp.ru - беседы с ними и другими интересными спикерами форума «Город образования» - учителями, психологами, директорами школ.

Программа «Родительский вопрос» выходит по четвергам в 19.00 по московскому времени.