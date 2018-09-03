В Москве ищут мужчину кавказской внешности, убившего 23-летнего полицейского в метро

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-03T02:52:34+03:00

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Около полуночи в Москве произошло убийство сотрудника полиции, который находился на рабочем месте - на станции метро "Курская" кольцевой линии. Пока сложно понять, что именно произошло. Известно лишь то, что на станции мужчину кавказской внешности пришлось задержать и сделать это пришлось полицейскому 4-го отдела УВД на московском метрополитене Андрею Райскому. После задержанному резко захотелось справить нужду и Райский повел его в туалет. Дальше хлопок. Уборщица прибежала на звук, ее с ног чуть не сбил неизвестный человек, а полицейский был на полу - убит выстрелом в голову. Сотруднику полиции было всего 23 года.

- Сегодня около полуночи, на станции метро "Курская" неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, - прокомментировали в ГУ МВД России по Москве.

Нападавший скрылся. Около 0.15 в Москве был объявлен план перехват, ищут подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудника полиции.

- Приметы подозреваемого: мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка, - рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Андрею всего 23 годаФото: СОЦСЕТИ

Друзья и знакомые пока не находят слов и не верят, что такое произошло.

- По информации я знаю не больше вас, - говорит Николай, знакомый погибшего. - Я до сих пор не верю, что это правда.

У Андрея остались супруга и маленький сынФото: СОЦСЕТИ

- Я в шоке. Мне пока нечего вам сказать. Но все сходится - Андрею всего 23 года, работал в метро 4-го отдела УВД. Я знаю, что у него супруга Екатерина, маленький сын, - говорит друг семьи Дмитрий. - Мы с Андреем жили рядом, в детстве вместе гуляли. После армии он сразу пошел в МВД.

- Андрей всегда был спокойным, дружелюбным и отзывчивым. Не смогу поверить, что он мог нагрубить, напасть первым, - вспоминает Руслан, знакомый Андрея Райского. - Как жалко его супругу, они женились недавно - 23 сентября 2017 и года не прошло.

После сообщений в СМИ друзья продолжают не верить, другие же стали оставлять слова соболезнования.

- Ну как так, - написала Ольга Баранова.

- Земля пухом! - написал Сергей Изюмов.

Кроме этого появилась информация, что Андрей Райский, как чувствовал и хотел уволиться из правоохранительных органов, но не успел.

- Последняя смена была. Уволиться хотел, - написала Светлана Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, убийца стрелял из табельного оружия. По всей видимости, в туалете неизвестный напал на полицейского, отобрал у него пистолет и сделал два выстрела в голову. На месте полицейские выясняют все подробности.

Пистолет был обнаружен на месте преступления.

ОФИЦИАЛЬНО

- Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в ГУ СК по Москве.

Убийце грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.