Приезжий убил сотрудника полиции на станции метро "Курская" из-за отсутствия регистрации

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-03T09:28:55+03:00

Преступник отобрал у полицейского табельное оружие и выстрелил ему в голову дважды. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сотрудники полиции смогли найти и задержать сбежавшего с места убийства мужчину. Это он убил в ночь на 3 сентября полицейского Андрея Райского на станции метро "Курская". Стало известно, что причиной конфликта стало отсутствие регистрации у приезжего.

- Сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Андрей Райский провел мужчину в комнату полиции для составления протокола из-за отсутствия разрешающих документов для нахождения в России. Иностранный гражданин понимал, что ничего хорошего и стал думать, как сбежать. Он сказал, что очень хочет в туалет. Райский проводил его в кабинку. Но приезжий долго не выходил, пришлось вскрыть дверь. Вот тогда приезжий и напал на полицейского, отобрал у него табельное оружие и выстрелил Андрею Райскому в голову дважды. Сотрудник полиции скончался на месте.

Убитый полицейский Андрей Райский с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Приезжий бросил здесь же пистолет и стал убегать. На звук хлопка прибежала уборщица станции, убийца чуть не сбил ее с ног. Мужчина просто сел в нужный вагон и поехал в свою в съемную квартиру. А полицейские тем временем опросили свидетелей и отследили по камерам видеонаблюдения путь убийцы.

Уборщица описала его. За несколько часов невысокий мужчина азиатской внешности в серой куртке и кепке был задержан.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская. В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи сразу же возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

- В настоящее время установлен мужчина, который проверяется на причастность к совершению указанных преступления. В ближайшее время будут проведены следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали следователи.

Ранее друзья погибшего рассказывали "Комсомольской правде", что Андрею Райскому было всего 23 года, работал в метро 4-го отдела УВД.

- Я знаю, что у него супруга Екатерина, сыну два года, - говорит друг семьи Дмитрий. - Мы с Андреем жили рядом, в детстве вместе гуляли. После армии он сразу пошел в МВД.

- Андрей всегда был спокойным, дружелюбным и отзывчивым. Не смогу поверить, что он мог нагрубить, напасть первым, - вспоминает Руслан, знакомый Андрея Райского. - Как жалко его супругу, они женились недавно - 23 сентября 2017-го, и года не прошло.

Также прошли слухи, что Андрей Райский хотел уволиться из правоохранительных органов, но не успел.

- Последняя смена была. Уволиться хотел, - написала Светлана Иванова.