На ВДНХ открыли досугово-образовательный комплекс "Техноград"

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-03T13:17:24+03:00

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Хотите освоить современные профессии? Легко, и не важно, сколько вам лет. В уникальном досугово-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ можно освоить более 40 востребованных профессий (в сфере промышленность, цифровые технологии, услуг для населения, городской инфраструктуры, креативной индустрии, предпринимательских навыков). По сути, это пока единственный в стране супермаркет профессий. На открытие 3 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

В уникальном досугово-образовательном комплексе можно освоить более 40 востребованных профессий.Фото: Алиса ТИТКО

- В Москве создана уникальная площадка для ознакомления и обучения различных специальностей. Это около 40 специальностей. На этих площадках работают, как профессиональные преподаватели, так и представители работодателей, - сказал мэр города. - Чем отличается этот комплекс от обычного профессионального учреждения? Это сделано для всех возрастов от 7 лет. Можно прийти и ознакомиться с профессиями, просто посмотреть как это работает. Можете получить повышение квалификации на краткосрочных курсах. Можете получить полноценную профессию. И что очень важно, что несколько профессий можно освоить на одной открытой площадке.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии центра.Фото: Алиса ТИТКО

В образовательном комплексе дадут практические навыки от ведущих экспертов. Например, на сегодняшний день профессия баристы является весьма востребованной и модной на рынке труда. Здесь ее тоже можно освоить.

- Мы держим связь с работодателями и точно знаем, какие кадры нужны предприятиям города Москвы, что позволяет нам трудоустраивать лучших специалистов в ответ на этот запрос, - говорят в "Технограде".

Кто будет преподавать? Сотрудники ведущих компаний города, партнеров проекта. Они же готовы рассмотреть вопрос о зачислении в штат самых успешных слушателей.

Кстати, в сентябре обучение будет бесплатным.

Преподавать в центре будут сотрудники ведущих компаний города, партнеров проекта.Фото: Алиса ТИТКО

ПАВИЛЬОНЫ ТЕХНОГРАДА

"Сервис. Техноград"

Посетители получат знания в сфере услуг в категории ресторанного и гостиничного бизнеса. Желающие могут посетить занятия по таким специальностям, как "повар", "пекарь", "кондитер", "официант" и "бармен-бариста". В программе также предусмотрены мероприятия для всей семьи.

"Арт. Техноград"

Креативные технологии представлены девятью специальностями: "Промышленный дизайнер (ювелир)", "Дизайнер интерьера", "Исполнитель художественно-оформительских работ", "Парикмахер-стилист", "Технолог-эстетист", "Фотограф", "Звукорежиссер", "Художник-аниматор", "Видеомонтажер".

"Цифра. Техноград"

Здесь можно освоить передовые навыки и получить знания в области цифровых технологий на занятиях по десяти востребованным направлениям: "Программист", "Системный администратор", "Сборщик электронных систем", "Специалист по информационным системам и кабельным сетям", "Специалист САПР (CAD)", "Специалист по офисным решениям в бизнесе", "Специалист по изготовлению и обработке изделий из полимерных композитов", "Оператор беспилотных летательных аппаратов", 'Мехатроник" и "Робототехник". В павильоне для обучения есть уникальное современное оборудование.

"Урбан. Техноград"

- Мастера строительных и отделочных работ, столяры, плотники и электромонтажники никогда не останутся без работы, если обладают высокими профессиональными качествами и социальными навыками. Применение нового высокотехнологичного оборудования повышает привлекательность профессий, позволяет повысить качество работы и облегчает условия труда, - считают в "Технограде".

В павильоне представлены 11 специальностей: "Мастер общестроительных работ", "Мастер отделочных строительных работ", "Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства", "Электромонтажник", "Мастер столярно-плотничных и паркетных работ", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Специалист по лазерным технологиям и оборудованию", "Лаборант химического анализа", "Техник-эколог", "Специалист по гостеприимству", "Аппаратчик химической чистки".

В сентябре обучение в центре будет бесплатным.Фото: Алиса ТИТКО

"Пром. Техноград"

Можно пройти курсы и мастер-классы по специальностям: "Оператор станков с ЧПУ", "Сварщик", "Слесарь-механик по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей", "Специалист по аддитивным технологиям", "Техник по летательным аппаратам" и "Специалист по автоматизации – современная промышленная пневмоавтоматика".

- Еще совсем недавно такой профессии, как "Специалист по аддитивным технологиям", не существовало вовсе. А сегодня печать на 3D-принтере широко применяется в самых различных целях, - говорят в "Технограде". - Печатают практически все – от кондитерских изделий и деталей летательных аппаратов до человеческих органов и макетов домов.

В павильоне есть передовое оборудование – 3D-принтер для полноцветного пластика Stratasys 750 Israel. Также здесь есть "чудо техники" - комплекс "ИКАР". Это портативный сверхлегкий летательный аппарат, который крепится на спину пилота и позволяет совершать полеты в вертикальном и горизонтальном направлениях.

"Бизнес. Техноград"

Сюда нужно тем, кто хочет создавать собственные проекты и стать технологическим предпринимателем. Здесь расскажут о современных трендах и новых технологиях в цифровой экономике, можно посетить киберспортивный комплекс и принять участие в образовательных программах.

Как будет проходить обучение? В виде проектно-игровых образовательных модулей для школьников. Для студентов - предпринимательская программа. А также киберспортивная зона, где на регулярной основе будут проходить различные соревнования. В ней же предусмотрена образовательная зона для профессионального обучения киберспортсменов.