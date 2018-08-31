2018-08-31T15:28:28+03:00
Общество

В московском метро запустили проект «Книги в метро»

Виртуальных библиотек в подземке станет больше
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В электронной библиотеке метрополитена сейчас собраны более 100 произведений классиков русской и мировой литературыВ электронной библиотеке метрополитена сейчас собраны более 100 произведений классиков русской и мировой литературыФото: Алиса ТИТКО
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Чтобы почитать книгу в метро, теперь необязательно ее брать с собой. В подземке появились виртуальные библиотеки, самая большая на новой станции метро "Рассказовка", которую открыли 30 августа в составе нового участка Калининско-Солнцевской линии. В станции на колонах разместили специальные QR-коды, которые нужно считать с помощью камеры телефона или планшета - несколько секунд и в вашем гаджете бесплатная книга. Но это не единственная виртуальная библиотека в московском метро.

- В прошлом году на Московском центральном кольце (МЦК) разместили 30 плакатов, ведущих к бесплатной виртуальной библиотеке. Эта услуга пользовалась популярностью у горожан, и мы решили создать проект «Книги в метро», - рассказали в Московском метрополитене. - До конца года плакаты с книжными полками и QR-кодами появятся на всех станциях метро, а также в вагонах поездов разных линий.

В электронной библиотеке метрополитена сейчас собраны более 100 произведений классиков русской и мировой литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других. Книги можно скачивать бесплатно на свое мобильное устройство или читать онлайн на сайте библиотеки.

Кстати, проект по буккросингу (сервису бесплатного обмена книгами) также расширили - теперь брать литературу можно на всех стойках «Живое общение».

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