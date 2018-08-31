Собянин - пенсионерам Москвы: «Льготы сохраним»

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-31T15:39:42+03:00

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Для москвичей предпенсионного возраста сохранят все столичные льготы после изменения пенсионного законодательства.

- В обращении к гражданам России президент Владимир Владимирович Путин обратился к органам власти субъектов РФ с просьбой поддержать людей, которых затронет повышение пенсионного возраста, - сказал мэр Сергей Собянин. - Конечно, мы не останемся в стороне, мы всю систему социальной поддержки москвичей, все наши возможности направим на то, чтобы эти люди чувствовали себя уверено в переходный период, оказывать им всемерную поддержку. Так мы и сделаем.

То есть независимо от новшеств москвичкам положенные льготы будут так же выдавать, как и сейчас, с 55 лет, а москвичам - с 60 лет. Напомним, изменения в пенсионном законодательстве сдвинут время выхода на пенсию для женщин - в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Мы узнали, что из действующих льгот останется у москвичей.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ

1. Льготы на оплату услуг ЖКХ.

Одинокие пенсионеры, семьи, состоящие только из пенсионеров - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, как и сейчас будут получать освобождение от оплаты за вывоз мусора, а также ежемесячную компенсацию на оплату домашнего телефона в 250 рублей.

Если же доходы пожилого москвича резко снизятся, тогда ему по-прежнему могут оформить субсидию на квартплату. Такая льгота положена тем, у кого оплата услуг ЖКХ превышает 10 процентов семейного дохода.

2. Бесплатный проезд на городском общественном транспорте.

Пожилые люди будут и дальше свободно кататься в метро, наземке и пригородных электричках. Для этого нужна социальная карта москвича. С ее помощью в том числе оформляют и льготный билет на электричку в кассе вокзала. Напомним, с 1 августа этого года у столичных пенсионеров появилась новая льгота - бесплатный проезд в электричках. Она действует не только в электропоездах, курсирующих в столице и Подмосковье, но и в тех, которые едут из Москвы в другие регионы. К примеру, бесплатно можно доехать до Рязани, Владимира, Тулы, Калуги, Твери, Гагарина, Александрова и других городов. Кроме того, платить за билет не нужно и в экспрессах.

При желании московские пенсионеры вместо льгот на бесплатный проезд в электричках, метро и наземке вправе получить денежную компенсацию. Сейчас в месяц она составляет 378 рублей за проезд в городском общественном транспорте и 188 рублей за проезд в пригородных поездах, то есть всего 396 рублей ежемесячно.

3. Помощь ветеранам труда и военной службы.

Ветераны труда и военной службы, достигшие возраста 55 и 60, но не вышедшие на пенсию, будут, как и сейчас, пользоваться всеми положенными им льготами. Среди них:

- ежемесячная денежная выплата в 1000 руб.;

- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси) или ежемесячная денежная компенсация в 378 руб.;

- бесплатное зубопротезирование (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);

- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом или ежемесячная денежная компенсация в 188 руб.;

- по медицинским показаниям для неработающих ветеранов труда - бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплата расходов на проезд к месту лечения и обратно по путевкам, полученным через управления соцзащиты;

- абонентам телефонных сетей - ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи в 250 руб.;

- 50 % скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг.

4. Бесплатные лекарства и путевки в санатории.

Москвичи предпенсионного возраста так же, как и раньше, могут рассчитывать на льготные медицинские услуги:

- бесплатное изготовление зубных протезов;

- бесплатные лекарства по рецепту лечащего врача. При этом вместо льготы на получение бесплатных лекарств или лекарств со скидкой пожилой человек вправе выбрать денежную компенсацию. Сейчас она составляет 1108 рублей в месяц;

- по медицинским показаниям бесплатные путевки в санатории - в основном на Черноморском побережье (Крым, Сочи, Анапа и Геленджик), а также в Кавказских Минеральных Водах, Пятигорске, Ессентуках и Нальчике, дома отдыха в средней полосе России и в Подмосковье. Тем, кто нуждается в лечении, но уехать из Москвы не может, положена бесплатная услуга «Санаторий на дому». Врачи проводят обследование, назначают физиолечение и оздоровительные процедуры прямо в квартире пенсионера.

5. Бесплатные занятия и обучение по программе «Московское долголетие».

Тем, кому исполнилось 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), в столице будут по-прежнему предлагать бесплатные спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы по программе «Московское долголетие». Занятия проводятся в каждом районе столицы в парках, домах культуры, школах и вузах. Желающие могут выбрать любое удобное время, место и кружок. Для этого достаточно прийти в центр социального обслуживания своего района с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.

ЧТО ДОБАВИТСЯ

1. Программа адресной помощи.

Для тех, кто попал в сложную ситуацию, например, потерял работу или тяжело заболел, запустят специальную программу адресной помощи. В районных центрах социального обслуживания им будут выдавать материальную, продуктовую и вещевую помощь.

Еще одна услуга - жителям старше 50 лет будут предлагать пройти вне очереди диспансеризацию.

2. Специальный центр трудоустройства и переобучения.

Для людей предпенсионного возраста появится программа поддержки во время поисков работы.

- Людям старше 50 лет сложно найти работу, - сказал Сергей Собянин. - Мы создадим для них специальный центр трудоустройства и переобучения. Они смогут получить бесплатно вторую специальность или повысить квалификацию в колледжах, которые предложат для переобучения около 400 разных программ.