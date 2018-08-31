2018-08-31T17:11:01+03:00
Происшествия

Модель Анна Лисовская, которую обвинили в совращении несовершеннолетней девочки, пожаловалась, что ее травят сокамерницы в СИЗО

По словам ее матери, у девушки целый ряд заболеваний
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Анна Лисовская оказалась за решеткой по обвинению в совращении несовершеннолетней.Анна Лисовская оказалась за решеткой по обвинению в совращении несовершеннолетней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скандально известная модель Анна Лисовская пожаловалась на условия ее содержания в следственном изоляторе. Об этом журналистам рассказала ее мать Ирина Медведкова. По словам женщины, у ее дочери «заболевания сердца и ряд других заболеваний». При этом 24-летняя Анна содержится в камере, где одновременно находятся еще около тридцати женщин.

- Многие из них курят, - говорит Ирина. - Дочери очень сложно находиться в таких условиях со своими болезнями. Эти сигареты ее травят. Все это подтверждается медицинскими документами. Я просила перевести Аню в камеру, где поменьше людей, но этого не происходит.

Напомним, несколько недель назад Анна Лисовская была арестована по обвинению в совращении 13-летней девушки.

- Нам говорят, якобы с телефона Ани была отправлена ее интимная фотография на телефон младшей сестры Александра Шарыго, - рассказала корреспонденту «КП» Ирина Медведкова.

Александр Шарыго - сын известного бизнесмена, который занимается транспортными перевозками и живет в Монако. Молодого человека в начале 2016 года сама Анна обвинила в изнасиловании. Шарыго и Лисовская какое-то время были официальной парой, катались по миру, выкладывая в соцсети фото из различных красивых мест. А потом что-то случилось. Анна рассказывала: парень пригласил ее домой на якобы ужин в честь примирения, а потом избил и изнасиловал.

Шарыго был арестован и даже провел почти год в СИЗО. Лисовская в свою очередь рассказывала, что даже из-за решетки Александр продолжает ей угрожать - звонит и шлет смски (хотя арестантам запрещено иметь мобильные телефоны). В качестве доказательств модель предоставляла аудиозаписи и фото, которые ее бывший бойфренд присылал из камеры. Однако в итоге из изолятора Шарыго выпустили, а дело закрыли.

Ирина Медведкова считает, что нынешние обвинения в адрес ее дочери - месть Александра Шарыго.

- Он говорил Ане, что устроит ее семье ад, а она сама будет сидеть в тюрьме и есть баланду, - говорит женщина. - Я уверена, что Шарыго приложил свою руку к происходящему. У нас везде коррупция. С чего бы Ане отправлять свои фото его сестре? Это какой-то бред.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Велоночь» в Москве: какие дороги перекроют
В парке в пойме реки Битца появится амфитеатр со сценой
Собянин: «Метро в Некрасовке откроется через несколько месяцев»
Через МЦК построят четыре пешеходных перехода
В московском метро появилась виртуальная библиотека
В парке «Зарядье» покажут выставку картин из Третьяковской галереи
Лось сбил мотоциклиста на Щелковском шоссе
В клиниках Москвы в сентябре пройдут дни открытых дверей
Классные руководители в школах Москвы получат ежемесячную доплату
Более 1,2 тысяч спасателей обеспечат безопасность на День знаний в Подмосковье
В центре Москвы археологи обнаружили старинную детскую игрушку
Самым благоустроенным в Москве стал Центральный округ
В центре Москвы археологи нашли древнюю фарфоровую игрушку
Накануне учебного года в детских поликлиниках выдают справки для школы и детсада
Ко Дню знаний в Москве появится 350 тематических плакатов
В Новой Москве построят уникальный тоннель шириной более 100 метров
В Москве построят 55 километров трамвайных линий
В Подмосковье при столкновении трех машин погиб человек
В столице принимают заявки на участие в конкурсе макетов Москвы
Новый участок желтой ветки метро откроется 30 августа
В центре Москвы отремонтируют асфальт еще в пяти переулках
Для нового участка «желтой» линии метро завершается оформление документов
Начинающий водитель бросил сбитого пешехода на дороге