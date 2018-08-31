Модель Анна Лисовская, которую обвинили в совращении несовершеннолетней девочки, пожаловалась, что ее травят сокамерницы в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:03 2018-08-31T17:11:01+03:00

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Скандально известная модель Анна Лисовская пожаловалась на условия ее содержания в следственном изоляторе. Об этом журналистам рассказала ее мать Ирина Медведкова. По словам женщины, у ее дочери «заболевания сердца и ряд других заболеваний». При этом 24-летняя Анна содержится в камере, где одновременно находятся еще около тридцати женщин.

- Многие из них курят, - говорит Ирина. - Дочери очень сложно находиться в таких условиях со своими болезнями. Эти сигареты ее травят. Все это подтверждается медицинскими документами. Я просила перевести Аню в камеру, где поменьше людей, но этого не происходит.

Напомним, несколько недель назад Анна Лисовская была арестована по обвинению в совращении 13-летней девушки.

- Нам говорят, якобы с телефона Ани была отправлена ее интимная фотография на телефон младшей сестры Александра Шарыго, - рассказала корреспонденту «КП» Ирина Медведкова.

Александр Шарыго - сын известного бизнесмена, который занимается транспортными перевозками и живет в Монако. Молодого человека в начале 2016 года сама Анна обвинила в изнасиловании. Шарыго и Лисовская какое-то время были официальной парой, катались по миру, выкладывая в соцсети фото из различных красивых мест. А потом что-то случилось. Анна рассказывала: парень пригласил ее домой на якобы ужин в честь примирения, а потом избил и изнасиловал.

Шарыго был арестован и даже провел почти год в СИЗО. Лисовская в свою очередь рассказывала, что даже из-за решетки Александр продолжает ей угрожать - звонит и шлет смски (хотя арестантам запрещено иметь мобильные телефоны). В качестве доказательств модель предоставляла аудиозаписи и фото, которые ее бывший бойфренд присылал из камеры. Однако в итоге из изолятора Шарыго выпустили, а дело закрыли.

Ирина Медведкова считает, что нынешние обвинения в адрес ее дочери - месть Александра Шарыго.

- Он говорил Ане, что устроит ее семье ад, а она сама будет сидеть в тюрьме и есть баланду, - говорит женщина. - Я уверена, что Шарыго приложил свою руку к происходящему. У нас везде коррупция. С чего бы Ане отправлять свои фото его сестре? Это какой-то бред.

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