В аэропорту "Шереметьево" прекратили объявлять опаздывающих по фамилиям

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-31T17:37:20+03:00

В других же аэропортах правила не меняли

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В столичном аэропорте Шереметьево перестали объявлять опаздывающих по фамилиям. Ранее по громкой связи дикторы говорили, чтобы, например, Иванов или Сидоров срочно прошел на посадку. Причем делалось это не только для пассажиров класса vip, но и для тех, кто покупал билеты в эконом. Теперь никому напоминать не будут.

- Международный аэропорт Шереметьево сообщает об изменении системы оповещения пассажиров. Теперь дикторы службы информации при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица, - сообщили в Дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Новшество касается всех пассажиров - любых классов полетов всех авиакомпаний, обслуживающихся в Шереметьево. В связи с чем такие изменения? До конца непонятно. Пока в самом Шереметьево говорят только о необходимости соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3, ст. 6). Вопрос: а раньше не нужно было? Нужно было всегда. Есть и другие нюансы в пользу пассажиров.

- Это сделано для уменьшения аудио нагрузки на пассажиров — меньше шума, больше комфорта, - ответили «Комсомольской правде» в Шереметьево.

Также в аэропорте напомнили, что пассажирам нужно прибывать в аэропорт заблаговременно, отслеживать статус рейса и то, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до времени вылета.

А КАК В ДРУГИХ АЭРОПОРТАХ?

Во Внуково все еще объявляют по фамилиям, хотя и стараются придерживаться «режима тишины».

- Если вы уже зарегистрированы на рейс и находитесь в чистой зоне аэропорта, то вас объявят по фамилии. Вообще каждая авиакомпания сама решает, как это делать, но это разрешено называть фамилию пассажира, - рассказали во Внуково.

В Домодедово и Жуковском также пока не планируют ничего менять — некоторые авиакомпании называют пассажиров по фамилии, если те опаздывают на рейс.