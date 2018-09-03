Льготы на оплату домашнего телефона в Москве: Кому положены, сколько дадут, какие документы понадобятся

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-31T19:59:22+03:00

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Мои пожилые родственники, супружеская пара, остались одни после смерти единственной дочери. Им тяжело жить на пенсию, поэтому хотели бы оформить положенные в такой ситуации льготы. Выяснилось, что они могут рассчитывать на субсидию по квартплате. Хотелось бы узнать, положена ли им еще и льгота на оплату домашнего телефона?

Дарья Сергеева. Южный округ.

Льготы на оплату домашнего телефона в Москве в виде денежной компенсации автоматически положены москвичам-абонентам стационарного телефона МГТС, получающим ежемесячную городскую денежную выплату (ЕГДВ) как труженик тыла, ветеран труда или реабилитированный. Как объяснили в столичном правительстве, при этом, если житель получает ЕГДВ, но пользуется домашним телефоном другого оператора связи, тогда ему нужно принести заявление на выплату компенсации за телефон в любой центр госуслуг «Мои документы» (адрес ближайшего МФЦ можно посмотреть на сайте md.mos.ru).

Кроме того, льготы на оплату домашнего телефона в Москве отдельно оформляют и таким жителям:

- инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица;

- участники Великой Отечественной войны;

- горожане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- горожане, награжденные медалью «За оборону Москвы»;

- инвалиды 1-й группы по зрению;

- неработающие пенсионеры, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет;

- одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), семьи, состоящие только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

Льготы на оплату домашнего телефона в Москве положены также и многодетным семьям. Такой в столице считается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы, до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся - 18 лет.

СКОЛЬКО ДАДУТ

Денежная компенсация для льготников составляет 250 рублей в месяц на семью. Напомним, сейчас действуют такие тарифы на домашний телефон:

- фиксированный - 499 руб. в месяц;

- комбинированный - 429 руб. за 400 минут в месяц + 58 руб. за каждую минуту сверх лимита;

- повременный - 205 руб. в месяц + 60 коп. за каждую минуту разговора.

При желании можно менять тариф каждый месяц и совершенно бесплатно. Достаточно обратиться в ближайший центр продаж и обслуживания (адреса - на сайте МГТС mgts.ru) с просьбой о переходе на новый тарифный план. Все центры работают по системе единого абонентского зала, позволяющей обслуживать горожан в любом из них независимо от территориальной привязки. Но некоторые услуги, например вызов мастера, быстрее будет оформить и получить в вашем районном центре услуг связи.

Заявление может подать только абонент при предъявлении паспорта. Эта услуга бесплатная. С собой нужно захватить также документ, подтверждающий право владения или пользования жилплощадью (в случае, если нет регистрации по адресу установки оборудования).

При подаче заявления за десять дней до наступления следующего месяца тарифный план изменится с первого числа нового месяца. Например, если желаете платить меньше с 1 октября, нужно оформить заявление до 20 сентября. Если принесли заявление менее чем за десять дней до начала очередного месяца, тогда тариф поменяется с первого числа второго месяца, следующего за месяцем обращения в центр продаж и обслуживания.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Чтобы получить льготы на оплату домашнего телефона в Москве, одиноким пенсионерам или семьям, состоящим только из пенсионеров, для оформления компенсации на квартирный телефон нужно принести в центр госуслуг «Мои документы»:

- заявление на назначение ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи (бланк можно скачать на сайте мэра Москвы mos.ru или взять в МФЦ);

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства в Москве;

- пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий получение пенсии или пожизненное содержание (если получаете пенсию не в отделении Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. - Прим.);

- справку оператора связи об оформленном договоре на предоставление абонентского номера (если вы не абонент МГТС. - Прим.);

- единый жилищный документ (ЕПД) или копию финансово-лицевого счета.

Помимо этого, в зависимости от получаемых льгот могут понадобиться и другие подтверждающие документы:

- удостоверение - ветерана военной службы, ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана труда, инвалида Великой Отечественной войны или инвалида о праве на льготы;

- свидетельство о праве на льготы реабилитированным горожанам или справка о реабилитации;

- свидетельство о праве на льготы признанным пострадавшими от политических репрессий или справка о признании пострадавшим от политических репрессий;

- удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» или к медали «За оборону Москвы»;

- справка об установлении инвалидности 1 группы по зрению;

- трудовая книжка;

- свидетельство о рождении ребенка.

При желании заявление на компенсацию можно оформить и через сайт мэра Москвы mos.ru в разделе «Услуги».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Выплата компенсации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения льготника в МФЦ с документами, дающими право на получение компенсации.

Тем, на кого зарегистрировано несколько телефонных номеров, деньги дадут только на один из них. Компенсация не выплачивается: жителям, не прописанным в Москве; горожанам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях по приговору суда.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

3 сентября - Комитет государственного строительного надзора Москвы;

4 сентября - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы;

5 сентября - Департамент образования Москвы;

6 сентября - Управление координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы;

7 сентября - Государственная инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли сотрудники метро помочь пассажиру донести багаж

Недавно мне пришлось ехать с чемоданом с одного вокзала на другой на метро. Хотела заранее оформить помощь специального сопровождающего из центра мобильности. Но там сказали, что в таком случае пассажиру все равно придется самостоятельно нести свой чемодан. А зачем тогда выделяют помощников? Неужели сотрудники центра мобильности не могут помочь донести багаж пассажиру?

Вера Сергеевна, Волгоградский проспект.

В Центре обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метрополитена объясняют так:

- На бесплатную помощь сопровождающих могут рассчитывать такие пассажиры: инвалиды - всех форм инвалидности (инвалиды по зрению в сопровождении собаки-проводника обслуживаются после принятия изменений в правила пользования Московским метрополитеном. - Прим.); дети-инвалиды; пожилые люди; родители с детьми и/или колясками; временно маломобильные; организованные группы детей; пассажиры, испытывающие фобии, например страх перед эскалаторами, боязнь замкнутого пространства.

При этом ЦОМП может предоставить кресла-коляски для инвалидов или немощных людей, а также тележки для перевоза багажа. Ограничение по весу багажа - до 30 килограммов и количеству - не более одной штуки, например, один чемодан. Багаж на тележке помогут довезти прежде всего инвалидам, пожилым людям. Сотрудник ЦОМП также может помочь пассажиру в переносе одной вещи весом не более 15 килограммов (не более 7 кг для женщин. - Прим.). Такой услугой вправе пользоваться в первую очередь инвалиды и пожилые люди.

Пассажира сопровождают по территории метро; по определенным маршрутам в городе и по вокзалам; до/из аэропортов в поездах «Аэроэкспресса» и до/от автостанций «Мосготранса».

Заявки на услугу сопровождения принимают по телефону - (495) 622-73-41; 8-800-250-73-41 (бесплатный вызов) ежедневно с 7.00 до 20.00 или через электронную форму на сайте www.mosmetro.ru в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров». Сотрудники ЦОМП помогают пассажирам ежедневно с 7.30 до 19.30.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.